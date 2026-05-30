Alexandra Căpitănescu s-a întors pe scena „Românii au talent” după șapte ani de la momentul care a făcut-o cunoscută

Alexandra Căpitănescu a revenit vineri seară pe scena emisiunii „Românii au talent” de la Pro Tv, la șapte ani de la audiția care a făcut-o cunoscută publicului larg. Momentul a marcat și prima sa apariție televizată după participarea la Eurovision 2026, unde România s-a clasat pe locul al treilea.

Artista a interpretat live piesa „Choke Me”, alături de trupa care a însoțit-o la concursul european.

„Mi-am îndeplinit visul să ajung în finală la Românii au talent. Cât mi-am dorit să fiu aici. În sfârșit am ajuns”, a spus Alexandra Căpitănescu.

În cadrul emisiunii au fost difuzate imagini din audiția sa din 2019, iar artista a vorbit despre parcursul ei din ultimii ani.

În 2019, Alexandra Căpitănescu a urcat pe scena talent show-ului de la Pro Tv la doar 15 ani și a impresionat jurații cu interpretarea piesei „Cry Baby”, de Janis Joplin.

„Îmi aduc aminte ziua când am filmat audiția de la Românii au talent și am avut mari emoții. Când am auzit de la toți jurații patru de «da» a fost momentul în care am realizat că vreau să fac muzică și să devin în adevăratul sens al cuvântului o cântăreață”, a rememorat Alexandra Căpitănescu.

„Simt că am o datorie toată viața mea să fac muzică”

Între timp, Alexandra Căpitănescu a câștigat trofeul „Vocea României” și a reprezentat România la Eurovision 2026, unde a luat bronzul.

„Dacă Românii au talent a fost experiența copilului, Vocea României a fost botezul vieții mele de adult. Mi s-a schimbat viața”, a mai spus artista.

„A fost o mare onoare că am reprezentat România (la Eurovision, n.r.). Încă sunt foarte fericită de ce ni se întâmplă. E frumos să te gândești de unde ai plecat și unde ai ajuns. Simt că am o datorie toată viața mea să fac muzică, datorie față de fata aia de la 15 ani care și-a dorit cu orice preț să ajungă aici”, a mai zis Alexandra.