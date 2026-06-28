Lider PNL, atac la Sorin Grideanu: „Autorul Ordonanței 13 și turistul din avioanele Nordis”

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a lansat un atac împotriva șefului PSD, propunerea social-democraților pentru funcția de premier, în timp ce laudă varianta înaintată de liberali și liderii USR și UDMR.

„România are nevoie de un premier care deschide uși la Bruxelles. Nu de unul care a scos sute de mii de cetățeni în stradă”, și-a început pledoaria liberalul în favoarea colegului său de partid, Siegfried Mureșan, susținut pentru a conduce Guvernul de PNL, USR și UDMR.

Liderul PNL Iași a menționat că europarlamentarul negociază în acest moment bugetul Uniunii Europene pentru 2028–2034.

„Aproape 2 trilioane de euro din care România are nevoie urgent de fonduri pentru infrastructură, agricultură, coeziune. La masa de negocieri europeană, fiecare lider de pe continent îl cunoaște pe nume. Este vicepreședintele PPE, cel mai mare partid european, și primul român ales vreodată negociator-șef al bugetului anual al Parlamentului European”, a continuat Muraru, în mesajul său de pe Facebook.

El a făcut o comparație cu propunerea PSD pentru șefia Executivului și a adus în discuție trecutul lui Sorin Grindeanu.

„PSD îș propune pe autorul Ordonanței 13 care a vrut să amnistieze pușcăriașii și pe turistul din avioanele Nordis. Sorin Grindeanu rămâne, înainte de orice, chipul de pe ecranele din noaptea în care jumătate din România era în stradă. Nu a purtate negocieri câștigate pentru țară. Nu poate raporta fonduri europene aduse acasă. Vine în fața țării doar cu un lung șir de controverse care nu s-a închis nici astăzi”, a argumentat liberalul.

În final, Muraru are o întrebare care „nu e complicată”, în opinia sa, la care oferă și un răspuns.

„În mijlocul celei mai grave crize fiscale din ultimul deceniu, când bugetul UE se negociază acum și când credibilitatea României contează mai mult ca oricând, cine vrei să ia cele mai importante decizii pentru țara noastră? Răspunsul îl dau CV-urile și memoria colectivă a românilor”, a conchis vicepreședintele PNL.

Un nou blocaj

După ce Guvernul Veștea a picat luni de Parlament, președintele Nicușor Dan a convocat marți partidele la Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări.

Șeful statului a avut o nouă discuție vineri cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al minorităților naționale, într-o încercare de depășire a impasului politic, după ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe liberalul Siegfried Mureșan.

Întâlnirea de vineri de la Cotroceni s-a încheiat după circa o oră, fără un consens.