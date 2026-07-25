Alexandru Rogobete îi dă o replică lui Vlad Voiculescu, pe tema posturilor din spitale: „Păi da! Ce ai vrea, să plâng de mila ta?”

Fostul ministru PSD al sănătății Alexandru Rogobete l-a acuzat de „dezinformare” pe Vlad Voiculescu, fost ministru USR al aceluiași portofoliu, și a criticat blocarea angajărilor în spitale.

Reacția social-democratului vine după ce Vlad Voiculescu îl ironizase, susținând totodată că ocuparea posturilor vacante din spitale a fost suspendată chiar în perioada în care ministerul era condus de Alexandru Rafila de la PSD, iar Alexandru Rogobete, din același partid, era secretar de stat.

Într-o postarea de sâmbătă seară, Alexandru Rogobete spune că memorandumul aprobat în 30 iunie 2023 „a permis ocuparea a aproximativ 4.000 de posturi în unitățile Ministerului Sănătății, iar ulterior un memorandum separat a permis angajări și în spitalele administrației locale”.

„În 2024, Guvernul a aprobat două memorandumuri care au deblocat peste 7.600 de posturi în sistemul sanitar, dintre care peste 3.000 în unitățile Ministerului Sănătății. Tot în 2024, prin OUG nr. 19/2024, veniturile personalului medical au fost majorate, în medie, cu aproximativ 20%, cu creșteri mai consistente pentru asistente, infirmiere și personalul TESA, tocmai pentru a reduce inechitățile existente”, a adăugat Rogobete.

În 2025, susține social-democratul, a urmat „blocarea tuturor angajărilor și tentativa de reducere cu 10% a veniturilor personalului medical”.

„Cum putea cineva să angajeze oameni într-un sistem în care Premierul interzicea angajările și, în același timp, încerca să taie salariile? Și apoi tot voi întrebați de ce există deficit de personal?”, a adăugat fostul ministru.

Vlad Voiculescu i-a răspuns la postare

Voiculescu, în prezent lider USR București și consilier prezidențial, susține că „dincolo de atacurile personale”, pe care le-a catalogat drept „tembele si fără rost”, Alexandru Rogobete a confirmat „problema” pe care o invocase el.

„Da, în 2023 și 2024 au fost aprobate posturi prin memorandumuri. Dar de ce era nevoie de memorandumuri? Pentru că Guvernul blocase mai întâi angajările în spitale, iar fiecare unitate trebuia apoi să aștepte o derogare de la București. Unii aveau acces la domnii Rafila și Rogobete. Alții nu”, a scris Vlad Voiculescu într-un răspuns la postarea lui Alexandru Rogobete.

El a mai spus că „blocarea posturilor pentru anul 2025 nu a fost decisă de Ilie Bolojan”, ci de Guvernul Ciolacu în decembrie 2024.

„Susțineți sau nu exceptarea prin lege a unor spitale strategice și a spitalelor de copii de la blocarea posturilor, în locul sistemului umilitor în care fiecare spital trebuie să cerșească memorandumuri?”, a conchis Vlad Voiculescu.