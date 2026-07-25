Vlad Voiculescu îl ironizează pe Alexandru Rogobete, pe tema posturilor blocate din spitale. „De câteva zile nu mai poți deschide televizorul sau Facebook-ul”

„De câteva zile nu mai poți deschide televizorul sau Facebook-ul fără să îl găsești pe domnul Rogobete deplângând posturile blocate din spitale”, a declarat fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu, de la USR, într-o remarcă ironică despre Alexandru Rogobete de la PSD, la rândul său fost titular al portofoliului.

Vlad Voiculescu, în prezent lider USR București și consilier prezidențial, spune că ocuparea posturilor vacante din spitale a fost suspendată chiar în perioada în care ministerul era condus de Alexandru Rafila de la PSD, iar Alexandru Rogobete, din același partid, era secretar de stat.

„Ministerul recunoștea atunci că aproape 4.000 de posturi trebuiau deblocate de urgență. Astăzi sunt propuse pentru deblocare 7.621 de posturi: medici, asistenți și personal auxiliar (…). Așadar, problema nu a apărut ieri. Domnul Rogobete a fost chiar în conducerea Ministerului Sănătății în timp ce criza de personal se adâncea. Era vremea în care pe domnul Ciolacu îl durea undeva de deficitul bugetar. Nu știu unde îl durea pe domnul Rogobete de deficitul de medici și de posturile blocate atunci”, a scris Voiculescu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El susține că nu a găsit declarații publice ale lui Rogobete pentru deblocarea posturilor din spitale din perioada în care PSD avea premierul, din perioada în care acesta era secretar de stat și nici din perioada în care conducea Comisia pentru sănătate din Camera Deputaților.

„Nu am găsit nici măcar din perioada în care a fost ministru urme ale eforturilor dumisale pentru deblocarea posturilor din spitale. Dacă ar fi reușit în aceste demersuri în ultimele 12 luni… nu cred – pentru că durerea undeva a șefului său, domnul Ciolacu, a lăsat România cu buzunarele goale. Și goale au rămas și astăzi, chiar dacă partidul dumisale a uitat subit asta cu ieșirea de la guvernare”, a adăugat fostul ministru USR al Sănătății.

Voiculescu: „Deblocați posturile din spitale!”

Vlad Voiculescu consideră că situația posturilor blocate reprezintă o problemă „reală și gravă”.

„Deblocați posturile. Opriți propaganda”, a scris el în aceeași postare.

Fostul ministru a avertizat că „România nu își permite să piardă personal din spitale, iar blocarea paușală a posturilor în toate unitățile sanitare va înrăutăți și mai mult problema”.

„Situația este cât se poate de reală și de gravă, iar domnul Nazare nu are niciun drept să țină lucrurile blocate la nesfârșit. Cel puțin pentru spitalele strategice și pentru puținele spitale de copii pe care le avem trebuie să existe excepții”, a mai declarat Vlad Voiculescu, adăugând că „blocarea posturilor nu economisește bani”, ci „împinge medicii și pacienții din spitalele publice către privat”.

În ședința de joi, Guvernul a aprobat deblocarea a 22 de posturi vacante de la Spitalul pentru copii Marie Curie, conform anunțului făcut de Ministerul Sănătății.