Alexandru, un băiețel de cinci ani dat dispărut, este căutat de sute de oameni în Sibiu

Un băiat în vârstă de 5 ani este căutat marți dimineață de polițiștii sibieni, după ce cu o zi în urmă tatăl său l-a dat dispărut.

Operațiunile de căutare și salvare a băiețelului în vârstă de cinci ani, dispărut luni după-amiaza în localitatea Sebeșu de Jos, comuna Turnu Roșu, au fost reluate marți dimineață, la ora 07:00, după ce în jurul orei 04:00 au fost oprite din cauza condițiilor meteo nefavorabile, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, în prezent, activitățile sunt în plină desfășurare, iar aproximativ 130 de persoane (cadre MAI și voluntari) au fost mobilizate în teren pentru găsirea minorului.

În acțiunea de căutare sunt folosite și drone cu termoviziune, având în vedere că localitatea Sebeșu de Jos este situată într-o zonă cu păduri și terenuri greu accesibile.

Luni seară, polițiștii sibieni au anunțat că în operațiunea de căutare au fost implicați și câini de urmă, jandarmi, echipe Salvamont și un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație, potrivit publicației locale Turnul Sfatului.

„La data de 11.05.2026, lucrătorii din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu au fost sesizați de către numitul Zestrea Toma despre faptul că fiul său minor, ZERESTEA TOMA – ALEXANDRU, în vârstă de 5 ani, a plecat din extravilanul localității Sebeșu de Jos, zona Rusca, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Semnalmente: Înălțime 100 cm, păr șaten, scurt. Obiecte vestimentare: Bluza albastră, pantaloni sport gri, pantofi sport albaștri cu scai. Semne particulare: Nu prezintă”, a anunțat IPJ Sibiu.

Toma-Alexandru Zestrea, dat dispărut în Sibiu. Sursă foto: Alba24.ro

Dispariția a fost semnalată luni seară printr-un apel la 112. Potrivit Alba24, tatăl copilului lucra la repararea unui gard, iar băiețelul se juca în zonă. La un moment dat, copilul nu a mai fost de găsit de către părinți, care au declanșat imediat căutările, însă fără rezultat.

Autoritățile au emis și un mesaj RO-ALERT prin care fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea copilului, să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.