Ce își propune conducerea instalată de Moscova să reușească până sâmbătă la cea mai mare centrală nucleară din Europa

Incendiu la centrala nucleară de la Zaporojie, pe 11 august 2024. Imagine ilustrativă. FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Alimentarea externă cu energie electrică a centralei nucleare inactive de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, va fi restabilită până sâmbătă, a declarat pentru Reuters conducerea instalată de Moscova.

Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, cu șase reactoare, nu mai produce curent electric din septembrie 2022, dar depinde de alimentarea externă cu energie electrică pentru a menține materialul nuclear răcit și pentru prevenirea unui grav accident.

Rusia a preluat controlul asupra centralei în primele săptămâni ale războiului cu Ucraina, iar fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă că a bombardat-o în diferite momente. Centrala se bazează pe generatoare diesel de urgență de aproape o lună, după ce alimentarea externă cu energie electrică a fost întreruptă din cauza luptelor.

Evgenia Yașina, purtătoarea de cuvânt a conducerii instalate de Moscova, a declarat pentru Reuters că lucrările de reparație a liniei electrice Dneprovskaya, întreruptă pe 18 octombrie, continuă „intens” și ar trebui finalizate până sâmbătă.

Ea a precizat că inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) monitorizează progresul lucrărilor și că situația la centrală este sub control.

Restaurarea alimentării cu energie electrică din exterior este crucială pentru siguranța și securitatea nucleară, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Grossi a spus că lucrările au început după ce au fost stabilite zone locale de încetare a focului pentru a permite continuarea reparațiilor. Încetarea focului rămâne în vigoare, a transmis vice-ministrul rus de externe, Serghei Riabkov, citat de agenția de știri Interfax.

Din 2022 încoace, centrala a fost deconectată frecvent de la rețeaua electrică, dar cea mai recentă întrerupere este una dintre cele mai lungi.