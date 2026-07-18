„Alo! Poliția Română, dormiți pe voi!” Mesajul postat de un bărbat înainte ca mascații să-i spargă ușa

Un bărbat a fost reţinut de Poliţia Capitalei, după ce a ameninţat pe reţelele de socializare că va ucide o femeie şi le-a reproşat grosolan poliţiştilor şi jandarmilor că nu fac nimic să-l împiedice, informează Agerpres.

Poliţia Capitalei a postat o înregistrare video cu mai mulţi „mascaţi”, care se uită pe postarea pusă de bărbatul respectiv pe Facebook, după care se duc peste el acasă, îi sparg uşa şi apoi îl urcă în dubă.

„Eu sunt de la Bucureşti, mă … pe toată Poliţia Română, (…) pe toţi mascaţii, (…) pe toată Jandarmeria Română, într-o zi mă duc după C…, la ea acolo unde stă. Da? Şi îi fac felul. Da? Că dormiţi pe voi! Alo! Poliţia Română, dormiţi pe voi!”, spune bărbatul în postarea pe Facebook.

Bărbatul respectiv are 29 de ani şi a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de ameninţare.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 6 s-au sesizat din oficiu, după ce au identificat, în mediul online, mai multe materiale video cu caracter ameninţător, postate de bărbat la adresa unei femei.

În urma activităţilor investigativ-operative şi a administrării probatoriului, a rezultat că, începând cu luna septembrie 2025, bărbatul ar fi iniţiat un conflict în mediul online cu persoana vătămată, iar ulterior ar fi săvârşit următoarele fapte: