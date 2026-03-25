Alpha Builders Group lansează obligațiuni corporative pentru a finanța noi proiecte

Alpha Builders Group, dezvoltatorul imobiliar al Marina Tower și Olimp Tower de pe litoral, lansează prima emisiune de obligațiuni corporative. Emisiunea are o valoare totală de 3 milioane de euro și include 30.000 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100 de euro și o scadență de trei ani. Subscrierea minimă este de 10 obligațiuni, ceea ce înseamnă o investiție de cel puțin 1.000 de euro.

Sesiunea a fost deschisă în 10 martie 2026, iar până la data de 24 martie 2026 investitorii au subscris deja 9.000 de obligațiuni, fiind astfel depășit pragul minim de 8.000 obligațiuni, necesar pentru ca oferta să fie considerată un succes. Perioada de subscriere rămâne deschisă până pe 27 martie 2026, pentru persoanele fizice și juridice, din totalul de 30.000 de obligațiuni disponibile. După încheierea perioadei sus-menționate, compania va lista obligațiunile pe sistemul multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori București sub simbolul ABG29E. Aceste titluri oferă o dobândă fixă de 11,5% pe an, plătită trimestrial.

Oferta se adresează investitorilor, persoane fizice sau juridice, precum și altor entități economice interesate de randamente atractive. Conform prospectului aprobat de ASF, emitentul are posibilitatea de răscumpărare anticipată a obligațiunilor după primul an, la valoarea nominală plus dobânda acumulată.

Legătura dintre dezvoltarea imobiliară și investitori

Piața de capital devine tot mai relevantă în finanțarea proiectelor imobiliare din România. În acest context, companii importante, precum Alpha Builders, facilitează o conexiune directă între fondurile investitorilor și proiectele aflate în curs de dezvoltare.

Pentru investitori, emisiunea de obligațiuni oferă, în plus față de câștigul financiar, acces la sectorul imobiliar prin intermediul pieței de capital, într-un moment în care interesul pentru plasamente alternative rămâne ridicat.

Pentru dezvoltator, finanțarea prin obligațiuni vine într-un moment în care compania își consolidează prezența pe piață și își pregătește următoarea etapă de dezvoltare. Fondurile atrase ar urma să fie direcționate în principal către achiziția de terenuri și pregătirea unor noi proiecte rezidențiale, cu accent pe zone cu potențial ridicat de creștere, precum litoralul românesc, București și localitățile din zona metropolitană a capitalei.

Operațiunea este intermediată de casa de brokeraj Prime Transaction, care este pregătită să ofere toate informațiile celor interesați (info@primet.ro / tel 021.322.46.14). De asemenea, informații utile sunt și pe www.alphabuilders.ro, secțiunea “Investitori”.

“Avem în vedere achiziția de noi terenuri”

„În real estate, rezultatele nu se văd în prezentări, ci în evoluția lucrărilor din teren. Pentru investitori, diferența dintre un proiect care rămâne la nivel de viziune și unul care prinde contur este dată de ritmul construcției, de experiența dezvoltatorului și de capacitatea acestuia de a transforma promisiunile în rezultate concrete. Alpha Builders Group a preferat să își consolideze mai întâi baza prin proiecte finalizate, iar lansarea emisiunii de obligațiuni vine ca o continuare firească. Evoluția constantă a companiei arată că putem răspunde schimbărilor din piață și că știm să valorificăm oportunitățile de dezvoltare”, declară Cristian Panait, CEO Alpha Builders Group.

„Pentru Alpha Builders Group, intrarea pe piața de capital reprezintă o etapă importantă în modul în care susținem dezvoltarea grupului. Este un moment de inflexiune pe care îl pregătim de ceva vreme. Finanțarea obținută prin obligațiuni ne oferă posibilitatea de a accelera planurile de extindere și de a întări portofoliul existent. Avem în vedere achiziția unor terenuri destinate unor proiecte viitoare, în special în zone cu potențial ridicat de dezvoltare – pe litoral, în București și în aria metropolitană a capitalei”, afirmă Octavian Mitan, Senior Partner și Director de Dezvoltare Alpha Builders Group.

Cine este Alpha Builders Group

Alpha Builders Group, unul dintre dezvoltatorii imobiliari importanți din România, a ridicat în cei peste 20 de ani de activitate peste 50 de clădiri – complexe hoteliere, blocuri de locuințe, apartamente de vacanța, vile, bazine de înot – În total, au fost construite și vândute peste 1.500 de locuințe. Printre proiectele finalizate cu succes se numără Tomis Tower I – un imobil rezidențial cu 5 niveluri de subsol și 15 etaje – cel mai înalt bloc de locuințe din Constanța, ajuns în etapa de recepție finală și predare către beneficiari, un proiect de anvergură care reflectă experiența și capacitatea operațională a companiei – dar și Marina Tower, cunoscut și pentru numeroasele vedete care și-au cumpărat acolo apartamente. Marina Tower este vândut în proporție de 95%, câteva unități fiind încă disponibile. În prezent, Alpha Builders Group S.A. are deschise 8 șantiere pe care se lucrează simultan.

Articol susținut de Alpha Builders Group