Alphabet, compania-mamă a Google, comandă de 3.000.000 de cipuri Tensor, cu AI, către gigantul american Intel

Cu o marjă de profit de 37,92% și un profit net de 132,17 miliarde de dolari (pentru anul fiscal 2025), Alphabet (compania-mamă a gigantului din domeniul tehnologiei Google) se numără printre cele mai profitabile acțiuni blue chip de cumpărat, potrivit fondurilor speculative. Între timp, analiștii prevăd o creștere de 16,70% a acțiunilor companiei.

Această poziție este susținută de rezultate care continuă să impresioneze, notează Yahoo Finance.

La sfârșitul lunii aprilie, Alphabet Inc. a raportat venituri totale de 109,9 miliarde de dolari, în creștere cu 22% față de anul precedent. Google Cloud a crescut cu 63%, până la 20 miliarde de dolari, cea mai bună rată de creștere de când segmentul a început să raporteze separat în 2020, veniturile operaționale din cloud triplându-se până la 6,6 miliarde de dolari. Portofoliul de comenzi al unității aproape s-a dublat de la un trimestru la altul, ajungând la 460 miliarde de dolari, ceea ce indică o cerere susținută în viitor.

Recent, Alphabet Inc. a atras atenția și în ceea ce privește sectorul cipurilor (procesoarelor).

Pe 8 iunie 2026, Reuters a relatat, citând publicația The Information, că Google, parte a Alphabet Inc., a plasat o comandă către gigantul american Intel pentru fabricarea a peste 3.000.000 de unități de procesare tensor în 2028. Această potențială comandă ar consolida activitatea Intel în domeniul fabricării de cipuri la comandă, în contextul în care compania americană încearcă să concureze cu TSMC din Taiwan, ale cărei limitări de capacitate au determinat mai mulți proiectanți importanți de cipuri pentru Inteligență Artificială (AI) să caute alternative.

Procesoarele tensor (sau Unitățile de Procesare Tensor – TPU) sunt cipuri specializate proiectate pentru accelerarea calculelor matematice masive din AI și învățarea automată (Machine Learning). Acestea excelează în efectuarea de calcule paralele masive cu matrici de date (tensori), fiind utilizate în centrele de date pentru antrenarea modelelor lingvistice mari. De asemenea, procesoarele Tensor sunt folosite în smartphonurile Google, Pixel.

Analistul Gil Luria, de la D.A. Davidson, a remarcat că Google și Nvidia sunt deosebit de motivate să susțină Intel, având în vedere eforturile actualei administrații de la Washington de a promova producția în SUA.

În urma articolului Reuters, pe 9 iunie 2026, analistul John Blackledge, de la TD Cowen, a ridicat ținta de preț a firmei pentru Alphabet Inc. de la 450 la 475 de dolari, menținând ratingul „Cumpără”. Firma și-a majorat estimările pe termen lung pentru Google Cloud în urma unei analize a capacității și a veniturilor din AI în cloud și se așteaptă ca întreaga capacitate a centrelor de date Google să crească de peste zece ori între 2022 și 2031. TD Coewn se așteaptă, de asemenea, ca marjele din cloud să crească constant.

Alphabet Inc. este o societate holding care gestionează serviciile Google, inclusiv motoare de căutare, platforme publicitare, browsere de internet, dispozitive, software de cartografiere, magazine de aplicații, servicii de streaming video și multe altele. Compania oferă, de asemenea, infrastructură cloud și servicii pentru platforme, instrumente de colaborare și alte servicii destinate clienților corporativi, precum și servicii în domeniul sănătății și servicii de internet.