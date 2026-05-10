Alternativa care te poate face să renunți la ChatGPT. „E mult mai interesant și util”

În timp ce mulți dezbat dacă Claude sau ChatGPT scrie mai „uman”, un jurnalist de la site-ul specializat XDA Developers spune că a ales alt instrument AI pentru activitatea de zi cu zi.

„Am găsit ceva mult mai interesant și mai eficient, pentru că nu doar comunică, ci se integrează direct în aplicațiile pe care le folosesc zilnic”, scrie jurnalistul Parth Shah, pentru XDA Developers.

Acesta precizează că Gemini, dezvoltat de Google, „a evoluat de la un simplu chatbot la o parte crucială a vieții mele digitale” și spune ce sarcini poate face cu el.

„Deoarece Gemini are o conexiune directă cu Google Keep și Tasks, nu se limitează doar la stocarea informațiilor, înțelege legătura dintre intențiile mele și termenele limită stricte. Folosesc Gemini ca punte de legătură între o sesiune de brainstorming și o listă de sarcini”, spune Parth Shah.

„De exemplu, pot să cer Gemini «@Google Keep, dă-mi detalii despre cronologia proiectului pentru Asha Jewels», iar acesta va afișa nota, va căuta informații despre cronologie și va oferi un răspuns relevant în cel mai scurt timp”, mai spune acesta.

Dacă plănuiește o vacanță, îi cere lui Gemini: „Creează o notă nouă în Keep numită «Ceea ce trebuie să văd în Hanoi». Se face în câteva secunde, iar lista este gata pe telefon în momentul în care aterizez”, a mai spus Shah.

Funcționează cu Google Foto

Gemini nu se ocupă doar de text și notițe, ci analizează și galeria Google Foto. Într-un timp scurt, scanează pozele stocate în cloud și îți afișează fotografiile pe care le cauți, în loc să pierzi timpul derulând singur în galerie.

„Productivitatea nu se oprește la găsirea fotografiei. Mă ajută și cu descrieri diferite pentru postările pe Instagram”, explică Shah.

„Se comportă ca un curator personal care a memorat fiecare cadru pe care l-am captat vreodată. Nu caută doar nume de fișiere sau date. Înțelege conținutul real, atmosfera și contextul fotografiilor mele”, mai spune Parth Shah.

„Gemini este DJ-ul meu personal”

Dincolo de a fi doar cercetător și organizator, Shah spune că Gemini a devenit DJ-ul său personal.

„L-am conectat la YouTube Music și mi-a schimbat modul în care îmi creez coloana sonoră. Nu mai petrec ore întregi căutând manual piese sau mulțumindu-mă cu aceiași algoritmi repetitivi de tipul „Recomandat pentru tine”. În schimb, pur și simplu descriu atmosfera pe care mi-o doresc, iar Gemini construiește lumea pentru mine”, adaugă Shah.

În final, Shah spune că cea mai bună inteligență artificială nu este neapărat cea cu cele mai mari scoruri la testele de performanță.

„Este cea care este prezentă efectiv acolo unde lucrezi. Deși alte instrumente sunt impresionante, ele se simt adesea ca o muncă suplimentară, deoarece trebuie să le introduc informațiile manual. Gemini este alegerea mea pentru este deja integrat în ecosistemul pe care îl folosesc zilnic. Dacă te-ai săturat să îți copiezi și lipești constant informațiile, poate că e momentul să nu mai cauți un chatbot mai bun, ci un asistent mai eficient”, conchide acesta.