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Prezentare SRI despre radicalizare
Actualitate

Am asistat la o lecţie a SRI despre autoradicalizare, mi-am notat tot ce s-a vorbit. Surpriza a venit, însă, la final

Reporter special, realizator Hotspot

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În noiembrie 2025, am intrat într-un amfiteatru al Politehnicii din Bucureşti și m-am trezit la o lecție a SRI despre cum se recunoaște autoradicalizarea. Exact tema programului PREVISIO, prin care Serviciul pregăteşte profesorii din România şi despre care jurnalista Medeea Stan a scris pe larg pentru publicaţia Snoop. 

  • După o amplă prezentare despre semnele autoradicalizării în rândul tinerilor, susţinută de purtătorul de cuvânt al SRI şi de o expertă a Serviciului, unul dintre studenți s-a ridicat și a făcut exact ceea ce reprezentanții SRI recomandaseră: a verificat informația. Din nefericire pentru cei de la pupitru, a verificat-o chiar pe loc. „Voiam să vă spun că aveţi o problemă foarte mare”, a îndrăznit studentul. Şi chiar aveau o problemă.

În noiembrie 2025, am asistat întâmplător la „cursul scurt” al Serviciului Român de Informaţii despre autoradicalizarea în rândul tinerilor.