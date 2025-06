„Am auzit propuneri de măsuri foarte ciudate ca logică. Ceva nu se leagă…”, spune șeful consultanților fiscali

„În 2024, veniturile fiscale au crescut cu aproximativ 17%, ceea ce mi se pare semnificativ, având în vedere că am avut o creștere economică de 0.9% și o inflație de o singură cifră. E clar că acea creștere de venituri vine din măsurile fiscale, doar că în zona de cheltuieli, salariile și cheltuielile de asistență socială, creșterile au fost de 24-25%”, a spus joi șeful Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, la conferința „Retrospectiva fiscală a anului 2024 și modificări fiscale pe termen mediu și lung ‒ impactul lor asupra mediului de afaceri”

Pe zona de venituri am tot avut ajustări. Doar că toate creșterile de venituri generate de aceste măsuri au fost depășite de creșterile de cheltuieli, mai spune acesta.

Potrivit oficialului CCF, veniturile din taxe și contribuții sociale pe primele trei luni ale acestui an sunt egale cu cheltuielile cu salariile plus pensiile plus dobânzile. „Practic am ajuns să cheltuim toți banii pe care îi strângem din taxe și contribuții doar pe pe salarii, pensii și dobânzi. Care dobânzi cresc și ele și nu prea sunt sub controlul nostru, pentru că țin de condițiile de piață”, crede Manolescu

Ca atare, România trebuie să facă niște niște lucruri repede, iar toate aceste discuții pe care le vedem în zona politică nu cred că ne ajută foarte tare, pentru că arată mai mult o lipsă de înțelegere a importanței momentului, ceea ce s-ar putea ca piețele să îl sancționeze, crede Dan Manolescu.

Același lucru l-a spus și șeful Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, acum câteva zile, insistând asupra urgenței pachetului de reforme. „Noi trebuie să tăiem acest deficit bugetar și nu mai avem timp! Piețele financiare nu mai au răbdare cu România. Nu poți să vii cu un asemenea pachet în fața investitorilor, în fața agențiilor de rating și în fața Comisiei Europene. Oricum, cu Comisia avem un dialog destul de fracturat și asta trebuie spus public!”, a spus Dăianu.

Dan Manolescu vorbește și de măsuri care i-au ajuns la urechi și care sunt ”foarte ciudate ca logică”: ”Am auzit de o creștere a impozitului pe profit de la 16% la 19 % și a taxării dividendelor de la 10% la 16%. Ok, am înțeles că reducerea de taxe care a vizat capitalul – care a început în prin 2016, acel sistem în care aveam unu 1% la microîntreprinderi cu 5% impozit pe dividende era unul foarte favorabil. De acord. Lumea a înțeles și a acceptat ideea de a scădea plafonul la microîntreprinderi de la 1.000.000 către 100.000 cât e acuma. A fost apoi o creștere la impozitul pe dividende de la 5% la 8% și acum e 10%”, spune Manolescu

Practic, pe modelul actual, pentru cei care mai pot să aibă microîntreprinderi taxarea este dublă față de cât era atunci, iar pentru toți ceilalți, cotele au crescut de patru ori. „Discutăm de 16% impozit pe profit plus 10 % pe dividende. Sunt în total 26%, grosso modo. În momentul în care discutăm de 16 % la dividende, cu 19% impozit pe profit ajungem la 35% care înseamnă de șase ori cât era înainte. Nu știu să mai fie alte impozite în România care au crescut de 6 ani în acești 3 ani. Adică avem un efect de pendul foarte ciudat. De la ceva ce era foarte redus, ajungem la ceva care e de șase ori mai mare. Mi se pare foarte, foarte mult””, avertizează șeful Camerei Consultanților Fiscali..

Ceva nu se leagă ca logică, mai adaugă Dan Manolescu: „Dacă acum un an jumate am introdus impozitul pe cifră de afaceri pe motiv că de fapt nu se plătește impozit pe profit la 16%, de ce credem că la 19% lumea se va înghesui să plătească?”, se întreabă el.

În plus, o astfel de măsură nu produce bani în 2025, iar noi avem nevoie de bani anul acesta.

Probabil că soluțiile sunt în zona impozitelor indirecte mai degrabă, adică la TVA și la accize, crede fiscalistul. Lista cu noile măsuri trebuie să apară cât mai repede, pentru că pe măsură ce trece timpul, lunile care mai rămân din an sunt mai puține și atunci posibilitatea de a încasa niște bani suplimentari în acest an scade, conchide Manolescu