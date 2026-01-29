„Am distrus țara electoral”. Traian Băsescu, despre șansele României de a adera la zona euro și „marea problemă” care a apărut

Fostul președinte Traian Băsescu susține că România îndeplinea „toate criteriile de intrare în anticamera” zonei euro în 2014, însă „pe urmă au curs abaterile” și „au început pomenile electorale”, iar țara noastră s-a îndepărtat de parametrii necesari pentru un astfel de statut.

Joi, într-o intervenție la B1 TV, fostul șef al statului a fost întrebat cât de fezabilă este aderarea României la euro, având în vedere declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan cu privire la posibilitatea de a fi făcut un acord între partide în acest sens.

„În 2014, și acesta a fost obiectivul măsurilor dure luate în 2009 și 2010, îndeplineam toate criteriile de intrare în anticamera euro, deci în cei doi ani de supraveghere. Din păcate, pe urmă au curs abaterile și lipsa de capacitate de a menține situația în care eram la sfârșitul anului 2014, au început pomenile electorale”, a declarat Traian Băsescu.

El a spus că România trebuie să adopte „soluții care să ne aducă înapoi în criteriile de la Maastricht”, cele „patru” criterii de convergență necesare pentru trecerea la euro.

„Trebuie să ai o inflație care să fie în niște parametri față de trei țări cu cea mai scăzută inflație. Trebuie să ai un nivel al datoriei publice de 60%, nu mai mult. Trebuie să ai un deficit al bugetului de maxim 3% (…). De asemenea, rata dobânzilor la împrumuturile pe termen lung trebuie să fie una comparabilă cu a celor mai bune rate la trei din statele aflate în zona euro. În sfârșit, un curs de schimb stabil. Asta, una peste alta, înseamnă prețuri stabile”, a explicat fostul președinte.

Presiunea dobânzilor „este aproape de colaps”

Băsescu susține că țara a fost „distrusă” din motive „electorale” și că presiunea dobânzilor la care se împrumută statul „este aproape de colaps”.

„Eu n-aș vrea să fac astăzi o analiză, dar suntem într-o situație extrem de dificilă. Anul trecut am plătit vreo 11 miliarde numai dobânzi, dar nu vreau să pronunț încă cifra pentru anul acesta, pentru că n-am certitudini, dar va fi îngrozitor. Toți banii de la Uniunea Europeană, echivalentul banilor de la Uniunea Europeană, îi dăm pe dobânzi pentru niște împrumuturi care s-au făcut electoral, adică am distrus țara electoral”, a adăugat el.

Traian Băsescu: Marea problemă, relansarea ideii Europei cu două viteze

Fostul președinte consideră că „marea problemă” care apărut „este că Germania a lansat din nou ideea mai veche a Europei cu două viteze”.

„După părerea mea, aici va fi următoarea abordare. Unii vor să facă Europa federală, uniunea statelor europene, cum e SUA, și alții se vor suveraniști, iar cei care vor să facă Statele Unite ale Europei le vor spune suveraniștilor „la revedere, băieți!”, noi ne accelerăm integrarea, voi rămâneți cu steagul și cu bățul de la steag”, a mai declarat Băsescu.