„Am fost fan BUG Mafia și Paraziții, dar asta nu m-a pregătit pentru ce ascultă copilul meu la Balul Bobocilor. Mă declar învinsă”

Nu uit cum îmi cumpăram câte o casetă cu Paraziții sau cu BUG Mafia prin adolescență și de-abia așteptam să rămân singură acasă să pot asculta. Eram în liceu, și versurile lor rebele mă ungeau pe suflet. Recunosc că le ascult chiar și azi, în căști, atunci când lucrurile de zi cu zi nu-mi ies cum îmi doresc. Atunci, muzica rap nu era mainstream, nu o auzeai la orice colț de stradă și în niciun caz nu se cânta așa la vreun bal al bobocilor. Vorba cântecului ”E anul 2000, cartieru’ meu e tot aici/ Poți să intri, dar ai grijă ce zici”. Iată-mă acum, când sunt mamă de doi copii, unul adolescent și altul preadolescent, ascultând oripilată ce cântă trupe care sunt cap de afiș la balurile bobocilor. M-am uitat cine cântă pentru bobocii de liceu din acest an, am citit versurile acestor trupe și, cu toată deschiderea mea către nou, cu toată dorința de a înțelege lumea copiilor mei și cu tot exercițiul pe care îl am în spate de la „Mafia” și „Paraziții”, mă declar învinsă.

Peisajul muzical s-a schimbat mult de atunci și asta este firesc. Și ne-am schimbat și noi, dar nu știu dacă neapărat în bine. Fiica mea, elevă în clasa a XI-a, a tot mers pe la baluri ale bobocilor. Nu doar ale liceului ei, ci și la cele ale liceelor prietenilor ei. Iar ceea ce mă frapează pe mine e faptul că, aproape peste tot, cap de afiș sunt traperi care nu cântă împotriva sistemului, ci aproape exclusiv împotriva femeilor. Într-un limbaj care face ca versurile de la Paraziții să pară girate de Academia Română. Nu contează că vorbim despre licee de top, cum sunt Colegiul Național Sfântul Sava, Colegiul Național I.L. Caragiale sau Colegiul Național Tudor Vianu, nu contează dacă sunt din București sau din provincie. Pe afișe vezi nume precum RAVA, Yny Sebi, Petre Ștefan, AdelinMM, Robii Tussin și alții. Evident, Balul Bobocilor din zilele noastre nu se mai face în sala de festivități a liceului, iar directorii și profesorii nu au control asupra acestui eveniment.

Nu știu dacă ai avut curiozitatea să asculți vreodată ce cântă traperii. Dacă o faci, ai grijă să ai niște căști la îndemână, în cazul în care nu ești singur/ă în încăpere. Să-l luăm, de exemplu, pe AdelinMM care luna aceasta va cânta la Balul Bobocilor organizat pentru elevii de la Colegiul Național Sfântul Sava (liceu de elită, la care s-a intrat anul acesta cu minimum 9,60). Dacă te roade curiozitatea și ajungi la piesa SelfWash, să știi că nu este despre un îndemn la igienă. Nu. Mergi bătrânește într-un motor de căutare, scrie ”versuri AdelinMM SelfWash” și du-te până la refren. Mie, mamă de fată, piesa asta mi-a crescut tensiunea arterială.

