„Am fost om al străzii timp de 3 luni”: Ministrul fără diplome al Franței stârnește rumoare și zâmbete

De o lună în funcție ca ministru delegat pentru mediul rural în noul guvern francez, Michel Fournier a trecut deja prin toate în cariera sa. Deviza bărbatului de 75 de ani: „Dacă mi se spune că nu pot face ceva, atunci o fac”, relatează La Libre.

El a revenit asupra traseului său profesional mai mult decât atipic într-un nou interviu acordat jurnaliștilor de la Le Parisien. Născut la ferma familiei dintr-un mic sat din nord-estul Franței, Fournier a fost crescut de bunica sa, care avea un café-bar. La vârsta de șase ani, actualul ministru se ocupa deja de găini și mulgea vacile înainte de a merge la școală.

Mai târziu, Michel Fournier a părăsit școala fără să obțină vreo diplomă, deoarece nu reușea să accepte autoritatea profesorilor. A făcut mai multe munci mărunte înainte de a pleca în Germania, la 17 ani. „Am fost om al străzii (n.r. el a folosit termenul peiorativ „clochard” – boschetar) timp de 3 luni”, a mărturisit Fournier publicației franceze.

„Am înțeles ce înseamnă cu adevărat să-ți fie foame și frig, poți fi dispus la fapte reprobabile, cum ar fi „furtul de mâncare”, a adăugat el.

După ce s-a întors în Franța, i-a luat ceva timp până să-și găsească calea, dar astăzi este cunoscut drept „politicianul cu o mie și una de vieți”.

Un ministru bun la toate

Bărbatul de 75 de ani a făcut din toate – a fost muncitor agricol, vânzător de flori și de obloane electrice. „Am vândut tot ce se putea vinde: gume de mestecat, radiatoare electrice, valize. În perioada aceea nu am avut niciodată un salariu fix”, a relatat el.

La 33 de ani, Fournier s-a lansat în politică la nivel local. Deși nu a fost niciodată afiliat unui partid, este foarte apreciat și a fost reales de cinci ori primar al localității Voivres, funcție pe care o ocupă de 36 de ani.

Luna trecută, Emmanuel Macron l-a numit ministru fără să-l anunțe în prealabil. „Am aflat despre numirea mea duminică seara la televizor”, a povestit el.

De la numire, Fournier nu și-a schimbat stilul și ocolește, uneori din neatenție, anumite formalități ale capitalei franceze. A aplaudat, de pildă, după discursul președintelui Senatului – gest interzis unui membru al guvernului. De asemenea, a făcut fotografii în Adunarea Națională, lucru de asemenea interzis.

Ministrul de 75 de ani își asumă cu umor stilul diferit: „Poate că n-am diplome, dar am mâinile murdare de ulei”.