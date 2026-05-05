„Am ieșit din sistem din disperare”. Mărturia dură a unei profesoare, după o viață la catedră

În urmă cu câteva luni, într-o emisiune Euronews, o profesoară de limba română a făcut o declarație intrigantă: le-a cerut scuze foștilor elevi spunând că modul în care le-a predat, care a fost ca la carte, i-a adus în zona analfabetismului funcțional. E o asumare rară. Am căutat-o și am rugat-o să ne explice cum a ajuns la această concluzie, care sunt adevăratele hibe ale sistemului educațional și ce responsabilitate are, de fapt, fiecare dintre cei implicați.

Profesoara Mirela Ștețco spune lucrurilor pe nume: în educație, problema nu este lipsa reformelor, ci felul în care (nu) ajung în clasă. După peste 40 de ani petrecuți în acest domeniu, vorbește despre frică, impostură, evaluări care ratează esențialul și profesori care, fără să-și dea seama, nu mai văd copiii.

Mirela Ștețco are 65 de ani și aproape o viață dedicată educației. După 14 ani de formare și 30 de ani petrecuți la catedră în sistemul public, și-a continuat activitatea cu încă 12 ani în zona ONG, în organizații precum Teach for Romania, Coaliția pentru Educație și ReThink Education. A fost profesor, metodist, formator, evaluator și membru în structuri de management educațional, experiențe care i-au oferit o perspectivă directă asupra sistemului – de la sala de clasă până la nivel de politici publice.

A predat în Maramureș, în contexte dificile, marcate de lipsuri, navetă și bariere lingvistice, dar și de ambiția de a face diferența. Deși a atins toate etapele profesionale clasice – titularizare, gradul I, recunoaștere – a ales să părăsească sistemul formal nu din confort, ci din frustrare și nevoia de sens.

Citește continuarea AICI.