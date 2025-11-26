Sari direct la conținut
Articol susținut de Regina Maria

Am întrebat bărbații de la meciul România – San Marino dacă au văzut sponsorul misterios de pe stadion

  • Smile Media
Am întrebat bărbații de la meciul România – San Marino dacă au văzut sponsorul misterios de pe stadion
Până pe 30 noiembrie, Regina Maria oferă testul PSA complet gratuit în toate punctele de recoltare și policlinicile din rețea.

Pe panourile și bannerele de pe teren a apărut Prostate Cancer (cancerul de prostată) tratat ca un sponsor oficial. A fost inclusiv în transmisiunile televizate, dar nu prea l-a observat nimeni. Cu toate acestea, rolul mesajelor a fost să arate un adevăr care nu ține de sport, ci de rutină și atenție: poți ignora cancerul de prostată chiar și atunci când este în fața ta.

Contextul nu este deloc o glumă. Cancerul de prostată este cel mai frecvent cancer la bărbații din România, a doua cauză de deces prin cancer și în 95 la sută dintre cazuri este descoperit târziu. Noiembrie este luna internațională de conștientizare și exact în perioada asta s-a ales demonstrația de pe stadion. Ideea campaniei susținute de Regina Maria este simplă: să pui problema în fața bărbaților într-un loc în care se uită constant, apoi să vezi câți o observă cu adevărat.

Citește continuarea articolului pe Golazo.ro

Articol susținut de Regina Maria