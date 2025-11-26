Am întrebat bărbații de la meciul România – San Marino dacă au văzut sponsorul misterios de pe stadion

Pe panourile și bannerele de pe teren a apărut Prostate Cancer (cancerul de prostată) tratat ca un sponsor oficial. A fost inclusiv în transmisiunile televizate, dar nu prea l-a observat nimeni. Cu toate acestea, rolul mesajelor a fost să arate un adevăr care nu ține de sport, ci de rutină și atenție: poți ignora cancerul de prostată chiar și atunci când este în fața ta.

Contextul nu este deloc o glumă. Cancerul de prostată este cel mai frecvent cancer la bărbații din România, a doua cauză de deces prin cancer și în 95 la sută dintre cazuri este descoperit târziu. Noiembrie este luna internațională de conștientizare și exact în perioada asta s-a ales demonstrația de pe stadion. Ideea campaniei susținute de Regina Maria este simplă: să pui problema în fața bărbaților într-un loc în care se uită constant, apoi să vezi câți o observă cu adevărat.

Citește continuarea articolului pe Golazo.ro

Articol susținut de Regina Maria