Am pierdut 800 de lei într-un concurs care părea organizat chiar de banca mea

Tot mai mulți români cad victime unor fraude din ce în ce mai sofisticate. Prin seria „Protejează-i pe ai tăi”, vrem să arătăm cum funcționează aceste capcane digitale prin mărturii reale, să explorăm ce greșeli facem fără să ne dăm seama și, mai ales, cum putem evita astfel de situații. Cu ajutorul unor instrumente precum Call Monitor și Help Mama, dezvoltate de Salt Bank, poți fi mereu cu un pas înaintea escrocilor atât pentru tine, cât și pentru cei dragi din jurul tău.

Nu sunt genul care cade ușor în capcane. Nu dau click pe linkuri dubioase, nu răspund la SMS-uri cu „ați câștigat un telefon” și n-am timp de prostii cu moșteniri de la veri din Congo. Dar ce mi s-a întâmplat acum două săptămâni m-a făcut să-mi reevaluez complet încrederea în propriile instincte.

Era joi dimineață. Lucram de acasă, aveam o zi relativ lejeră și tocmai îmi turnasem a doua cafea. Sună telefonul, număr obișnuit, răspund din reflex. La capătul firului, un bărbat cu o voce amabilă: „Bună ziua, domnule Andrei Florea? Vă sun din partea băncii X, cu o veste bună: ați fost selectat câștigător în campania aniversară lansată luna aceasta pentru clienții activi.”

Primul instinct a fost să închid. Dar m-a prins pe picior greșit, sunt clientul lor de peste cinci ani, și chiar văzusem ceva campanie online că beneficii pentru loialitate.

„Premiul dumneavoastră constă într-un voucher de 300 de lei pe care îl puteți folosi la partenerii noștri: magazine, farmacii, supermarketuri. Nu e nevoie să veniți undeva, totul se procesează online, la cumpărături cu cardul nostru. Trebuie doar să parcurgem împreună câțiva pași de confirmare.”

Sună normal, nu? Cine n-ar vrea 300 de lei gratis? Așa că l-am ascultat. Mi-a zis că urmează să primesc un cod de verificare prin SMS. Niciun moment nu mi-am pus problema că e ceva dubios, știam că băncile trimit coduri pentru autentificare, pentru transferuri, pentru tot.

După câteva secunde, primesc mesajul. Avea exact structura celor oficiale: „nu comunicați acest cod nimănui” și toate cele. Dar înainte să am timp să-l citesc cu atenție, vocea din telefon mă presează: „Vă rog să-mi dictați codul acum, altfel sesiunea expiră și va trebui să reluăm tot.”

Am ezitat o fracțiune de secundă. L-am întrebat: „Sigur e de la bancă mesajul ăsta?” A oftat ușor, genul acela de of mecanic, de call center-ist stresat: „Înțeleg că e o procedură nouă pentru mulți clienți. E standard. Dar dacă nu doriți premiul, îl alocăm automat următorului de pe listă.” Am dictat codul.

A mai un al doilea apel. Alt cod, altă „verificare”. Mi s-a spus că sistemul a înregistrat eroare la premiu și că trebuie repetată validarea. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și am închis. N-am mai răspuns la telefon, am intrat în aplicație. La început totul părea normal. Apoi am observat tranzacția. O autorizare a unui device pe care nu-l recunoșteam, apoi un transfer în curs către un cont IBAN care nu-mi spunea nimic.

În mai puțin de 10 minute, 800 de lei erau pe cale să plece din cont. Am blocat cardul, am dezinstalat aplicația, am sunat în disperare la call center-ul real. Fata de acolo a fost calmă, dar directă: „E o metodă cunoscută. Se folosește adesea identitatea băncii și se cer coduri sub pretextul unui premiu. Codurile sunt, de fapt, pentru a autoriza logări și transferuri. Înseamnă că probabil v-au clonat datele de acces.”

Nu știam dacă să-mi fie rușine sau furie. Am făcut plângere. Mi s-a spus că dacă banii nu au fost retrași complet, pot fi recuperați, dar încă aștept un semn de la ei.

Nu era un premiu de 10.000 de euro. Nu mi s-a spus că am moștenit ceva fabulos. Era doar un concurs de la banca mea, dat fix într-o perioadă în care ei promovau niște beneficii similare, dar evident mai micuțe, gen cashback 5-10% la partenerii lor. Dar iată cum, cu un premiu modest, cu o voce convingătoare și cu un mesaj care părea autentic m-au prins.

Call Monitor este o funcție inteligentă oferită de Salt Bank, care te ajută să verifici în timp real dacă apelul pe care îl primești este cu adevărat de la bancă sau de la un escroc care încearcă să te păcălească. Când e activat, Call Monitor îți confirmă direct în aplicație identitatea celui care te sună, astfel încât să știi sigur cu cine vorbești înainte să oferi orice informație personală sau bancară. Este o soluție simplă, dar esențială, care adaugă un strat de siguranță în fața celor mai frecvente și periculoase fraude telefonice.

Articol susținut de Salt Bank