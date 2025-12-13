„Am pus ștampila pe cine am crezut eu că duce mai departe”: Președintele Nicușor Dan explică cum a votat la alegerile pentru Primăria Capitalei

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai, difuzată sâmbătă seară, că la alegerile pentru Primăria Capitalei a votat „pe cine am crezut eu că duce mai departe”.

„Cu votul meu, am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe. În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate”, a spus șeful statului, citat de News.ro.

Nicușor Dan a explicat că nu va indica public candidatul votat.

„Nu o să pot să spun asta, pot să spun că e un oraş pe care îl cunosc bine şi mai ales administraţia şi tentaţiile din jurul administraţiei le ştiu bine. Cu votul meu, am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe… În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate. A fost un proces, am şi glumit cu jurnaliştii, am spus că de mult nu am mai votat pe altcineva la Primăria Capitalei, pentru că tot candidez la poziţia asta din 2012”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, Nicuşor Dan a declarat că o va face.

„Încă nu până la momentul ăsta (al înregistrării emisiunii, n.r.), dar o să o fac. Din nou, e o responsabilitate pe care cetăţenii ţi-o dau. Există un număr de proiecte, de direcţii care sunt deschise şi trebuie urmate, adică termoficarea este la 30-35 la sută, transportul public – sunt nişte contracte semnate, trebuie să mai găsim banii. Eu cred că cu bună-credinţă se poate dezvolta oraşul ăsta. Ce vreau să spun în relaţia cu primarul, trebuie să punem în practică referendumului de anul trecut (…)”, a mai declarat Nicuşor Dan.

În cadrul declarațiilor de după afișarea primelor rezultate ale exit-pollurilor pentru Primăria Capitalei, învingătorul, Ciprian Ciucu a fost întrebat de jurnaliștii de la Cotidianul dacă crede că președintele Nicușor Dan l-a votat. Ciucu a spus că nu și a avut chiar o variantă pentru votul șefului statului.

„Nu. Știu că a votat-o pe Ana Ciceală. Așa am auzit, sper să nu creez vreo știre, ceva, acum…”, a spus Ciucu, care s-a aflat într-o relație tensionată cu primarul Nicușor Dan în mandatele acestora la București.

Nicușor Dan, replică tăioasă pentru Ciprian Ciucu

Nicușor Dan l-a felicitat public pe Ciprian Ciucu, într-un mesaj postat pe Facebook, la mai multe ore după ce acesta fusese dat câștigător.

„Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a scris Dan pe Facebook, luni după-amiază.

Liderul de la Cotroceni a oferit un răspuns tranșant, în conferința de presă de la Paris, când un reporter român l-a întrebat cu cine a votat la alegerile de duminică de la Primăria Capitalei.

„Eu cred că orice meserie ai, când deschizi gura, trebuie să te și bazezi pe ce vorbești. Cam ăsta e singurul comentariu pe care pot să îl fac”, a răspuns Nicușor Dan, care începuse să râdă când reporterul îi spunea ce a afirmat Ciprian Ciucu despre el.