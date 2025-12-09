VIDEO Nicușor Dan, replică tăioasă pentru Ciprian Ciucu, după ce a spus despre el că a votat cu Ana Ciceală la alegerile din București

Președintele Nicușor Dan a oferit un răspuns tranșant, marți, în conferința de presă de la Paris, când un reporter român l-a întrebat cu cine a votat la alegerile de duminică de la Primăria Capitalei și i-a adus în vedere că noul primar, Ciprian Ciucu, a spus despre el că a votat cu Ana Ciceală.

„Eu cred că orice meserie ai, când deschizi gura, trebuie să te și bazezi pe ce vorbești. Cam ăsta e singurul comentariu pe care pot să îl fac”, a răspuns Nicușor Dan, care începuse să râdă când reporterul îi spunea ce a afirmat Ciprian Ciucu despre el.

Președintele a respins și speculațiile potrivit cărora înfrângerea lui Cătălin Drulă de la alegerile pentru Primăria Capitalei este și o înfrângere a sa.

„O înfrângere pentru mine ar însemna să nu mă mai primească nimeni în Europa sau să nu intrăm în OSCE, sau fel de fel de lucruri, nicidecum ce se întâmplă la niște alegeri locale în București”, a mai declarat Nicușor Dan.

Ciucu susținea că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală

În declarațiile făcute duminică seară după exit-poll-urile care îl dădeau deja câștigător, Ciprian Ciucu a fost întrebat de jurnaliștii de la Cotidianul dacă el crede că președintele Nicușor Dan l-a votat.

„Nu. Știu că a votat-o pe Ana Ciceală. Așa am auzit, sper să nu creez vreo știre, ceva, acum…”, a răspuns Ciprian Ciucu.

Ulterior, la Antena 3, liberalul a revenit asupra declarațiilor.

„Cred că mi s-a strecurat această declaraţie, nu pot să o neg, eu aşa auzisem din anturajul domniei, sale, că e probabil să o fi votat-o pe doamna Ciceală, dar nu pot să probez, deci nu luaţi de bun ce am auzit, mi-a scăpat acest lucru, nu am cum să probez, nu am fost în cabină cu dânsul, nu ştiu pe cine a votat”, a afirmat Ciucu, citat de News.ro.

Întrebat de unde a auzit acest lucru, Ciprian Ciucu a răspuns: „De la oameni care zic ei că îl cunosc bine”.

„Îmi cer scuze, nu vreau să fi creat vreo ştire care să nu fie adevărată, încă o dată. Întrebaţi-l pe dânsul. (..) Cred că deja am greşit speculând eu acest lucru sau spunând mai departe, poate nu trebuia, şi nu aş vrea să speculez mai departe. Întrebaţi-l pe domnia sa”, a mai declarat noul primar general.