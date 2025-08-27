Am testat Galaxy Z Flip7, telefonul mai mic decât un portofel, dar cu puterea unui flagship 

De obicei, un review de telefon ar trebui să înceapă cu specificații. Dar de data asta, primul lucru pe care l-am făcut cu Galaxy Z Flip7 a fost să-l pliez și să-l pun în buzunarul de la pantaloni. Are 188 de grame și doar 13,7 mm grosime pliat. Asta înseamnă că e primul telefon „mare” care chiar nu se simte mare. Și zic mare pentru că nepliat e cu un deget întreg mai înalt decât S24-ul meu.

În buzunar nu îl simți greu, în mână nu e fragil, iar balamaua Armor reproiectată pare solidă, deci nu ai senzația că trebuie să-l tratezi cu mănuși, ca la alte foldables.

Galaxy Z Flip7 e telefonul care a reușit să îmbine două lumi: portabilitatea unui device compact și puterea unui flagship. Și nu glumesc când zic flagship: sub carcasă găsești un procesor de ultimă generație Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, 12 GB RAM și până la 512 GB stocare internă.

L-am folosit ca oglindă, ca personal planner, ca smartwatch și ca să urmăresc notificări cât mă uit la alte chestii pe monitor. Nu mai e vorba doar de design sau de hype-ul pliabilelor, Z Flip7 e un model care chiar pune ceva nou pe masă.

Ecranul frontal e starul show-ului

Primul test l-am făcut chiar cu telefonul pliat. Ecranul frontalde 4,1 inci îți arată notificările complet și îți permite să răspunzi direct la mesaje sau mailuri. Am primit un WhatsApp și, fără să mai deschid telefonul, am tastat rapid răspunsul pe ecranul frontal. Interfața rulează la 120Hz și reacționează instant, ca pe un flagship clasic.

Îl poți personaliza cu widgeturi ca și cum e un smartwatch, ca să ai la îndemână tot felul de detalii, de la date legate de telefon la informații financiare. Mi-a plăcut mult să pot să explorez tot ce am nevoie.

Dacă ți-ai spus vreodată „ce mi-aș dori să fac selfie cu camera din spatele telefonului”, acum poți.

La partea de cameră pentru selfie, ecranul frontalface toată diferența. Am făcut un selfie rapid folosind Dual Preview: eu vedeam rezultatul pe mini-display, în timp real, înainte să apăs pe buton. Camera principală de 50 MP transformă selfie-ul într-un portret de nivel profesional, fără compromisurile unei camere frontale obișnuite. De asemenea ai toate elementele de profunzime ale imaginii pe care le pierzi la alte telefoane când folosești camera din față.

Și partea bună e că nu se mai pot plânge prietenii sau prietenele tale că le faci poze în care nu le stă bine, pentru că tot prin Dual Preview văd și ei cum arată în poza pe care le-o faci, pe cover screen. Asta va salva multe relații garantat. Numai mie mi s-a reproșat în vreo trei că fac poze proaste.

Productivitate reală, nu doar divertisment

Un detaliu care mi-a plăcut, ca om care nu deține tabletă, e că am putut testa pentru prima oară Samsung DeX, care funcționează și pe Z Flip7. Samsung DeX este o funcție inclusă pe telefoanele și tabletele high-end Samsung care îți permite să folosești dispozitivul ca pe un PC atunci când îl conectezi la un monitor, TV sau laptop. Practic, interfața telefonului se transformă într-un desktop complet, cu ferestre, bară de task-uri și posibilitatea de a rula aplicațiile Android într-un mod similar celor de pe computer.

Am conectat telefonul la monitorul de la birou și, fără laptop, am putut să mă proiectez acolo o prezentare powerpoint, chit că pe un mic delay de o fracțiune de secundă, că-mi mergea netul prost acasă. Data viitoare când țin prezentare în fața clienților nu mai stau cu grija că nu găsește nimeni cablu HDMI.

Planificare cu AI, în timp ce faci altceva

Peecranul frontal, noua bară live de actualizări AI e mereu la îndemână. Am făcut o captură cu Now Bar afișându-mi notificări meteo cât mă uitam la clipuri pe YouTube. Practic, e un dashboard permanent pe care îl vezi dintr-o privire, fără să pierzi timp printre aplicații. Iar dacă intri în Now Brief, primești un rezumat live al zilei cu alerte și recomandări generate de AI, ca un feed personalizat care se actualizează constant. Și sincer e mult mai comod să-l pui pe masă în poziția asta folded, decât să tot ridic telefonul să verifici notificări. Practic le vezi imediat cu coada ochiului.

Zoom Slider pe video

La filmare, Zoom Slider-ul e un upgrade real, de care nu știam că am nevoie. Recunosc că am detestat mereu sistemul care e pe toate telefoanele acum în care zici că ciupești ecranul ca să faci zoom. Aici ai direct pe ecranul frontalun controler care îți permite să faci tranziții line între wide și zoom scrollând sus-jos. Am testat la un clip filmat în parc și rezultatul a fost mult mai fluid, fără sacadări sau cadre mișcate.

Autonomie care chiar ține

În general o problemă pe care am mai întâlnit-o la alte telefoane pliabilee că nu face față bateria la atât de multe ecrane. Pe Z Flip7, cei 4300 mAh chiar fac diferența. Am prins o zi de lucru cu mailuri, browsing, câteva apeluri video și poze, plus playback de YouTube seara, și tot mai aveam peste 20% baterie. Samsung promite până la 31 de ore de redare video. Nu am făcut maraton, dar după experiența mea o zi și jumătate normală e realistă.

Galaxy Z Flip7 nu e doar un telefon care arată bine când îl pliezi (deși nu mi-e rușine să zic că aici chiar simți frumusețea telefonului ca un punct forte). E un device complet, cu putere de flagship, autonomie reală și AI util, nu doar de show. Cea mai mare schimbare o simți în interacțiunea zilnică: faptul că nu mai deschizi telefonul pentru orice notificare, că poți lucra pe monitor fără laptop, că poți face selfie-uri profesioniste fără să te complici. Într-un cuvânt, e primul Flip care chiar îți face loc în viața de zi cu zi, nu doar în buzunar.

