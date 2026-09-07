Am testat un setup Lenovo creat pentru birourile fără locuri fixe

Munca hibridă ne-a promis libertatea de a lucra de oriunde, dar a omis partea în care trebuie să ne reconstruim biroul de fiecare dată când ajungem undeva. Am testat un monitor Lenovo ThinkVision și accesoriile construite în jurul lui ca să vedem dacă putem schimba locul din care lucrăm fără să pierdem timp printre încărcătoare, adaptoare și cabluri.

În teorie, munca hibridă îți oferă tot ce și-ar fi dorit un angajat blocat într-un cubicul în 2008. Poți să lucrezi de acasă, de la sediul companiei sau din alt loc în care găsești un scaun, internet și o cafea care costă suficient cât să nu te dea nimeni afară după 40 de minute.

În practică, libertatea asta vine cu un rucsac plin de cabluri. De fiecare dată când schimbi locul, îți reconstruiești stația de lucru: scoți laptopul, cauți o priză, conectezi încărcătorul, cauți adaptorul pentru monitor și încerci să intri într-un call înainte să primești mesajul inevitabil: „Mai intri?”



Am vrut să vedem dacă un setup Lenovo Think poate elimina măcar o parte din ritualul ăsta. Am folosit monitorul Lenovo ThinkVision T27QD-4v drept centru al biroului și l-am combinat cu o pereche de căști Wireless ANC Headset 8550, un încărcător Multi-port USB-C de 100W, un dock USB-C portabil, o tastatură și un mouse wireless și rucsacul Everyday Backpack B510.

Laptopul din centrul configurației a fost Lenovo ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition, echipat cu procesor Intel Core Ultra X7 358H. El asigură puterea de procesare din spatele întregului setup, în timp ce monitorul ThinkVision T27QD-4v preia rolul de centru al spațiului de lucru: afișează conținutul, alimentează laptopul și conectează perifericele printr-un singur cablu USB-C.

Configurația include și grafică integrată Intel Arc B390, 32 GB de memorie și un SSD de 1 TB, suficiente pentru a trece de la documente și videoconferințe la sarcini mai solicitante fără să schimbi dispozitivul. Laptopul rămâne componenta pe care o iei cu tine, iar monitorul este punctul fix care îl transformă rapid într-o stație de lucru completă când ajungi la birou.



Până la urmă, ideea nu era să mutăm un birou întreg dintr-un loc în altul. Nimeni nu pleacă dimineața de acasă cu un monitor de 27 de inci în spate. Am vrut să vedem dacă putem păstra aceeași logică de lucru peste tot: conectare rapidă, cât mai puține cabluri și suficiente ecrane cât să nu ne petrecem ziua mutând ferestre.

Monitorul înlocuiește jumătate din device-urile de pe birou

ThinkVision T27QD-4v este un monitor business de 27 de inci, cu rezoluție QHD de 2560 pe 1440 de pixeli. Dimensiunea și rezoluția contează mai ales când lucrezi simultan cu un document, o conversație pe Teams și cele 19 taburi pe care refuzi să le închizi pe Chrome, pentru că sigur vei reveni la ele.



Pe un ecran Full HD obișnuit poți face toate lucrurile astea, dar ajungi să suprapui ferestre și să tot schimbi aplicația activă. Spațiul oferit de rezoluția QHD îți permite să așezi confortabil două ferestre una lângă alta. Pentru mine, diferența s-a simțit cel mai mult când am lucrat într-un document și am păstrat în paralel informațiile din care scriam.



Mai important este însă ce se întâmplă în spatele ecranului. Laptopul se conectează printr-un singur cablu USB-C, iar monitorul poate să-i transmită imaginea și să-l alimenteze cu până la 100W, dacă dispozitivul este compatibil. Nu mai ai un cablu pentru semnal, unul pentru încărcare și alte câteva pentru periferice.

Monitorul devine, practic, stația ta de andocare. Conectezi laptopul când ajungi la birou și îl deconectezi când pleci. Este genul de funcție pe care începi s-o apreciezi după ce nu mai cauți încărcătorul sub masă în fiecare dimineață.



ThinkVision T27QD-4v permite și conectarea unui al doilea monitor prin Daisy Chain. Pentru oamenii care lucrează cu tabele mari, dashboard-uri, programe de editare sau mai multe aplicații simultan, configurația poate fi extinsă fără să transforme biroul într-un nod de cabluri.

Un call nu ar trebui să înceapă cu montarea unui studio

Monitorul integrează o cameră de cinci megapixeli, două difuzoare de câte 5W și mai multe funcții bazate pe inteligență artificială. Asta înseamnă că poți intra într-o videoconferință fără să conectezi separat o cameră, un microfon și boxe.

Smart Face Framing ajustează încadrarea pentru a păstra utilizatorul în centrul imaginii, iar Multi-Person Detection adaptează cadrul atunci când în fața monitorului se află mai multe persoane. Funcția devine utilă într-o sală mică sau într-un birou în care doi colegi participă la aceeași ședință de la un singur computer.



Smart Volume Control ajustează automat nivelul sunetului, adică-ți reduce momentele în care trebuie să cauți comenzile de volum în timp ce cineva vorbește prea încet.



Camera este compatibilă și cu Windows Hello, așa că autentificarea se poate face prin recunoaștere facială. Într-o configurație în care laptopul stă închis sau este așezat în lateral, camera monitorului rezolvă o problemă pe care altfel o observi abia când Windows încearcă să-ți recunoască fața prin capac.

Utilizatorii unui laptop Lenovo compatibil pot folosi și funcția Mirrored Power Button. Monitorul poate porni, opri sau reactiva laptopul conectat, fără să mai fie nevoie să deschizi capacul acestuia doar pentru a apăsa butonul de pornire.

La birou ai monitorul, în deplasare iei infrastructura din spatele lui

Un setup hibrid nu poate depinde exclusiv de lucrurile pe care le ai pe masa de acasă sau de la sediul companiei. În momentul în care pleci, ai nevoie de o versiune compactă a aceleiași configurații.



Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock îndeplinește rolul acesta. Dock-ul cântărește aproximativ 137 de grame și include șapte porturi, printre care HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-A, USB-C și Gigabit Ethernet. Poate conecta două monitoare 4K la 60Hz și poate alimenta laptopul cu până la 100W, în funcție de adaptorul folosit.



Nu ai nevoie de el când lucrezi la biroul pe care se află ThinkVision T27QD-4v, pentru că monitorul are deja funcția de docking, dar dock-ul devine relevant atunci când ajungi într-o sală de ședințe, într-un alt sediu sau într-un loc în care găsești două ecrane, dar nu și adaptoarele necesare. Face diferența dintre a căra tot biroul după tine și a transporta piesa care te ajută să folosești rapid biroul găsit la destinație.

Un încărcător pentru toate dispozitivele pe care le-am adunat în jurul nostru

Laptopul nu mai este singurul dispozitiv care trebuie încărcat într-o zi de lucru. Mai avem telefonul, căștile, uneori o tabletă și aproape întotdeauna prea puține prize.

Încărcătorul Lenovo Multi-port USB-C 100W GaN are trei porturi USB-C și poate alimenta simultan mai multe dispozitive. Poate distribui, de exemplu, 65W către laptop, 20W către un al doilea dispozitiv și 10W către un al treilea. Atunci când folosești un singur port, poate furniza până la 100W.



Tehnologia GaN îi permite să ofere această putere într-un corp mai compact decât cel al unui alimentator tradițional cu performanțe similare. În termeni mai puțin tehnici, înlocuiește câteva dintre cărămizile negre pe care le purtăm prin rucsac și care par să se înmulțească singure.



Împreună cu dock-ul portabil, încărcătorul îți simplifică viața. Conectezi puține lucruri, alimentezi mai multe dispozitive și nu ocupi toate prizele din cameră înainte să ajungă ceilalți.

Căștile încearcă să repare partea socială a muncii hibride

Într-un open space, într-o cafenea sau într-un tren, problema nu este una de conectare a laptopului, ci zgomotul produs de ceilalți oameni. Lenovo Wireless ANC Headset 8550 folosește tehnologia Sound by Bose și anulare adaptivă a zgomotului pentru a reduce sunetele din jur.



Căștile folosesc și un sistem cu cinci microfoane și Environmental Noise Cancellation pentru a filtra zgomotul transmis interlocutorilor. Diferența este importantă: ANC-ul te ajută pe tine să nu auzi mediul din jur, iar ENC-ul îi ajută pe ceilalți să nu-l audă prin microfonul tău.



Modelul este certificat Microsoft Teams pentru utilizarea în spații open office și funcționează și cu platforme precum Zoom, Webex și Google Meet. Se poate conecta simultan la două dispozitive, așa că poți trece de la o întâlnire pe laptop la un apel pe telefon fără să refaci asocierea Bluetooth.



Autonomia ajunge până la 51 de ore pentru redarea audio cu ANC oprit și până la 24 de ore pentru convorbiri. Cinci minute de încărcare pot oferi până la două ore de utilizare, o funcție utilă atunci când descoperi că bateria este descărcată cu puțin timp înaintea unui call.

La aproximativ 153 de grame, căștile sunt suficient de ușoare pentru a fi purtate și transportate zilnic. Pernițele și bateria pot fi înlocuite, ceea ce le oferă și o perspectivă de utilizare mai lungă decât accesoriilor construite pentru a fi aruncate după prima componentă uzată.

Tastatura și mouse-ul fac laptopul să dispară de pe birou

Lenovo Essential Wireless Combo Gen 2 nu este partea spectaculoasă a setupului, dar devine necesară în momentul în care conectezi laptopul la monitor și vrei să-l ții închis sau departe de centrul mesei.



Tastatura și mouse-ul folosesc același receptor USB de 2,4 GHz, ceea ce ocupă un singur port și elimină două cabluri. Tastatura are taste cu profil redus, layout complet și o tastă dedicată Microsoft Copilot pentru accesarea funcțiilor AI din Windows. Laptopurile business bazate pe tehnologii Intel și funcțiile integrate în Windows pot rămâne astfel centrul de procesare al configurației, chiar dacă experiența de lucru se mută pe monitor și pe perifericele externe.



Mouse-ul are un design ambidextru și un senzor de 1.600 DPI, suficient pentru activitățile obișnuite de birou. Autonomia declarată ajunge până la 15 luni pentru tastatură și 18 luni pentru mouse.



Sunt produse care își fac treaba fără să adauge o nouă problemă de conectare, iar într-un ecosistem construit în jurul simplității, asta contează mai mult decât o funcție extravagantă folosită o dată.

Tot biroul mobil trebuie să încapă undeva

Rucsacul Lenovo Everyday Backpack B510 este elementul cel mai puțin tehnologic al ecosistemului, dar devine testul final pentru ideea de mobilitate. Are un compartiment căptușit pentru laptopuri de până la 16 inci, spațiu pentru accesorii și un buzunar ascuns în partea din spate pentru portofel, documente sau pașaport.



În el încap laptopul, căștile, încărcătorul, dock-ul, tastatura și mouse-ul. Monitorul rămâne, firesc, pe birou. Rucsacul transportă lucrurile care te ajută să reconstruiești în alt loc o versiune apropiată a configurației de lucru.



Materialul exterior este rezistent la apă, iar panoul dorsal folosește un material respirabil. Rucsacul cântărește aproximativ 600 de grame, înainte să începem noi să-l umplem cu toate dispozitivele de care ne-am convins că avem nevoie.

Cel mai bun ecosistem este cel pe care nu trebuie să-l reconstruiești zilnic

ThinkVision T27QD-4v funcționează cel mai bine ca punct fix într-o rutină de muncă unde nu mai ai nevoie de un loc fix. La birou sau acasă, monitorul reduce configurația la un singur cablu USB-C și preia rolurile camerei, difuzoarelor, încărcătorului și stației de andocare. În deplasare, dock-ul compact, încărcătorul GaN și căștile păstrează funcțiile esențiale într-un format care încape în rucsac.



Nu toate accesoriile sunt necesare în același timp și tocmai aici se află logica setupului. Dock-ul portabil nu dublează monitorul la birou, ci îl înlocuiește parțial când pleci. Căștile nu sunt obligatorii când lucrezi singur, dar devin importante într-un spațiu comun. Încărcătorul cu trei porturi contează mai puțin lângă monitorul care alimentează deja laptopul și mult mai mult când ai o singură priză disponibilă.



După ce am trecut setupul prin mai multe situații de lucru, avantajul principal nu a fost că ne-a permis să lucrăm de oriunde. Un laptop și internetul fac deja asta. Avantajul a fost că am pierdut mai puțin timp transformând fiecare loc într-un birou. Iar într-o zi în care ne mutăm suficient de des atenția de la o fereastră la alta, faptul că nu mai trebuie să mutăm și cinci cabluri reprezintă un început bun.

Articol susținut de Lenovo