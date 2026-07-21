Amazon în vizorul Teheranului: Iranul revendică distrugerea unui centru de date în conflictul cu SUA

Tensiunile dintre Teheran și Washington continuă pentru a zecea zi consecutivă, în timp ce Iranul anunță că a lovit noi ținte în regiunea Golfului.

Într-o declarație transmisă marți, Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) susține că Forța sa Aerospațială a „distrus” infrastructura centrală de date a Amazon din Bahrain în urma unui atac cu rachete de croazieră, potrivit Euronews.com.

Pe lângă serverele tech, atacul ar fi vizat și logistica militară americană din Bahrain, mai exact radarele și apărarea aeriană din Muharraq și Riffa, susține biroul de relații publice al IRGC.

Nici compania Amazon și nici autoritățile din SUA sau Bahrain nu au comentat până acum afirmațiile.

Atacurile raportate au loc pe fondul continuării confruntărilor militare directe dintre Iran și SUA, în ciuda eforturilor diplomatice și a schimburilor de mesaje dintre cele două părți.

Pe măsură ce SUA și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii iraniene, Teheranul a avertizat că va viza instalațiile din țările regiunii care sunt puse la dispoziția forțelor americane.

Escaladarea vine și în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a promis că va face Iranul să plătească „de multe ori mai mult” pentru moartea recentă a trei soldați americani în Iordania și Irak.

IRGC a justificat loviturile din Bahrain ca fiind o ripostă față de agresiunea americană lansată în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra unor facilități civile în construcție din zona Darkhovin.

În paralel, Misiunea Permanentă a Iranului de la Viena a solicitat oficial Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și Consiliului de Securitate al ONU să condamne atacul SUA asupra centralei nucleare aflate în construcție de la Darkhovin.

Reprezentanții AIEA au declarat că analizează rapoartele din teren, însă o evaluare independentă a incidentului nu a fost încă emisă.