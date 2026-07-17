Amazon își recheamă în service flota de mașini autonome după ce au provocat probleme în trafic

Zoox, divizia de automobile autonome a Amazon.com, a anunțat vineri că va rechema în service flota sa de 105 vehicule autonome, deoarece acestea ar putea să nu detecteze fum dens și ar putea împiedica intervenția personalului de urgență, relatează Reuters.

Anunțul vine după ce principalul responsabil american pentru siguranța auto a declarat săptămâna trecută că firmele care dezvoltă automobile autonome trebuie să rezolve rapid un „model clar” de situații în care vehiculele fără șofer interferează cu activitatea forțelor de ordine și a altor echipe de intervenție, ceea ce a generat îngrijorări semnificative privind siguranța.

Zoox a precizat vineri că un vehicul autonom al său, fără pasageri la bord, a întâlnit fum dens care a redus vizibilitatea în zona unei intervenții active de stingere a unui incendiu, în data de 20 iunie. Vehiculul Zoox a pătruns în perimetrul intervenției, apoi a frânat brusc în timp ce încerca să vireze pentru a evita zona, înainte de a se opri.

Vehiculul Zoox, aflat sub control la distanță prin teleghidare, a dat înapoi, după care echipele de intervenție au amplasat conuri de trafic în zonă, blocând două dintre cele trei benzi de circulație. Zoox a precizat că actualizarea software îmbunătățește capacitatea existentă a vehiculelor de a detecta și de a reacționa la prezența fumului dens.

Problemele semnalate de SUA cu vehiculele autonome, indiferent de producătorul lor

Jonathan Morrison, șeful agenției americane de reglementare în domeniul vehiculelor, a declarat într-o scrisoare adresată companiilor care dezvoltă vehicule autonome că Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a documentat mai multe cazuri în care robotaxiurile au pătruns în zone unde aveau loc intervenții de urgență, precum și alte incidente în care vehiculele „au blocat traseele ambulanțelor și ale autospecialelor de pompieri sau nu au reușit să recunoască și să reacționeze la condiții elementare de siguranță, precum semnalele luminoase intermitente, torțele de semnalizare, fumul, incendiile și conurile de trafic”.

NHTSA a anunțat că va programa întâlniri cu dezvoltatorii de vehicule autonome până la sfârșitul lunii pentru a solicita soluții la aceste probleme. „Un vehicul autonom care nu poate interacționa în siguranță cu echipele de intervenție reprezintă un pericol pentru publicul larg”, se arată în scrisoare.

Presa locală din Texas a relatat că, la sfârșitul lunii mai, un vehicul autonom Waymo din Dallas a blocat parțial traseul folosit de autospecialele de pompieri pentru a ajunge la un bloc de apartamente cuprins de incendiu.

Alte înregistrări video au arătat vehicule Waymo blocând o ambulanță și traversând o zonă în care poliția desfășura o intervenție activă.

Atât NHTSA, cât și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) investighează incidente separate care implică vehicule autonome Waymo, inclusiv cazuri în care acestea au depășit autobuze școlare oprite, cu semnalele luminoase de avertizare activate, încălcând astfel legislația statului Texas.