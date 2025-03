Amazon vrea să transforme galeriile foto ale utilizatorilor într-o piață online: „Ai văzut ceva ce ți-a plăcut la un prieten acasă?”

Amazon își face acum loc în bibliotecile foto ale utilizatorilor, scrie Business Insider după ce Panos Panay, vicepreședintele diviziei pentru Dispozitive și Servicii din cadrul companiei lui Jeff Bezos a anunțat o actualizare a Amazon Photos care le permite utilizatorilor să „caute în biblioteca foto pentru a găsi produse similare” pe site-ul său de vânzări online.

„Ai văzut ceva ce ți-a plăcut la un prieten acasă sau o jucărie de care copilul tău era obsedat?”, a scris Panay recent într-un mesaj distribuit pe rețeaua de socializare „X”. „Pur și simplu caută în fotografiile tale și îți vom arăta produse relevante”, a adăugat acesta.

Panay a publicat de asemenea un videoclip promoțional de 30 de secunde despre actualizarea făcută Amazon Photos, care poate acum analiza fotografiile utilizatorilor, identifica potențiale produse și furniza link-uri pentru achiziționarea unor articole similare de pe site-ul Amazon.

Awesome update to Amazon Photos – you can now search your photo library to find similar products on Amazon. Spot something you loved at a friend's house or a toy your kid was obsessed with? Just search your photos and we'll surface relevant items for you. pic.twitter.com/JKUoJrfNVn