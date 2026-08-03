„Amazonul” Rusiei în flăcări: Un nou atac ucrainean cu drone a lovit dur gigantul Wildberries

În ultimele două săptămâni, Ucraina a lansat un val de atacuri asupra depozitelor Wildberries din mai multe regiuni rusești, într-o campanie care vizează distrugerea logisticii militare a Kremlinului.

Cel mai recent atac al ucrainenilor asupra unui depozit Wildberries a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în regiunea Vladimir, la aproximativ 180 de kilometri est de Moscova, potrivit AFP, citată de News.ro, și Reuters.

Loviturile au provocat un incendiu masiv, forțând evacuarea de urgență a întregului personal, a anunțat, luni, retailerul rus, precizând că toate operațiunile logistice au fost redirecționate către alte facilități.

Guvernatorul regional, Alexander Avdeyev, a declarat că în urma atacului un tânăr a fost spitalizat cu o rană la cap, iar o femeie din apropiere a suferit răni ușoare.

Ok, that pretty much looks like the Wildberries in Khryastovo, Vladimir Oblast, RU 🇷🇺 will also burn down to the ground 🔥🔥🔥



This facility is with 171,900 m² one of the company’s largest logistics hubs and plays a key role in distributing cargo flows between the Moscow region… pic.twitter.com/rqkxeotdDA — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) August 3, 2026

Atacul de la depozitul din Vladimir nu este un incident izolat. Începând de la mijlocul lui iulie, Ucraina a lovit aproximativ 20 de instalații aparținând Wildberries aproape în întreaga Rusie și în Crimeea anexată.

Primele atacuri, din noaptea de 17 spre 18 iulie, s-au soldat cu opt morți și aproape 90 de răniți în regiunile Moscova și Tambov. Ulterior, dronele ucrainene au vizat facilități similare din Sankt Petersburg, Simferopol, Krasnodar, Volgograd și Samara.

Wildberries este o platformă de e-commerce foarte populară în Rusia, catalogată adesea drept „Amazonul rusesc”, datorită varietăţii ofertei de produse şi livrărilor rapide pe întregul teritoriu al acestei ţări vaste.

Lovitură în bugetul Rusiei

Astfel de atacuri afectează din ce în ce mai puternic logistica, mediul de afaceri și bugetul Rusiei, a spus jurnalistul și analistul de politică internațională Alexander Demchenko pentru Reuters.

Analistul subliniază că loviturile asupra depozitelor, parcurilor industriale și marilor noduri logistice complică transportul mărfurilor pe teritoriul Rusiei. Situația este agravată de deficitul de combustibil și de problemele legate de transportul de marfă, din cauza cărora o parte din mărfuri nu ajung la timp la cumpărători.

În opinia lui Demchenko, Wildberries nu este doar o simplă platformă de comerț electronic. El susține că firma are legături cu persoane din anturajul apropiat al lui Vladimir Putin, iar capacitățile sale logistice sunt utilizate nu doar pentru nevoi civile, ci și pentru cele militare.

Campania a fost justificată de Kiev încă de la debutul ei, de la jumătatea lunii iulie, ca un răspuns direct pentru atacurile rusești asupra depozitelor Nova Poșta, serviciul poștal privat al Ucrainei. Tot atunci președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că rețeaua logistică a Wildberries este utilizată pentru a aproviziona armata rusă cu „componente pentru drone, echipamente de navigație și alte echipamente”.