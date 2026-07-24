De ce ard depozitele Wildberries. Efectele atacurilor dezlănțuite ale Ucrainei asupra gigantului comercial al Rusiei

Atacurile asupra sectorului de comerț electronic al Rusiei amenință să destabilizeze una dintre cele mai mari companii ale țării, care a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 78 miliarde de dolari și i-a propus lui Putin o expansiune globală îndrăzneață, scriu Financial Times și New York Times.

Un depozit al gigantului comercial rusesc Wildberries a fost lovit de dronele ucrainene în noaptea de joi spre vineri în Sankt Petersburg, iar un altul a fost lovit în Simferopol, în cel mai nou val de atacuri care a vizat o companie aflată în centrul economiei de consum a Rusiei.

Compania îi sugerase președintelui Vladimir Putin ideea că ar putea fi mai mult decât simplul echivalent al Amazonului la nivel național. Că ar putea, de asemenea, să concureze cu sistemul de plăți condus de SUA la nivel mondial.

Însă, după ce atacurile ucrainene au lovit mai multe depozite ale companiei în ultima săptămână, Wildberries s-a dovedit a fi, dimpotrivă, încă un punct vulnerabil al economiei de război a președintelui rus, scrie Financial Times.

Una dintre cele mai mari companii din Rusia

Atacurile fac parte din campania Ucrainei, care folosește dronele cu rază lungă de acțiune pentru a aduce războiul pe teritoriul Rusiei.

Inițial, atacurile ucrainene au lovit rafinăriile rusești din inima Moscovei și chiar din Siberia, forțând unul dintre cei mai mari producători de energie din lume să introducă raționalizarea la pompă și să importe combustibil.

Acum, atacurile asupra sectorului de comerț electronic al Rusiei amenință să destabilizeze una dintre cele mai mari companii ale țării, care a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 6,1 trilioane de ruble (78 miliarde de dolari) și i-a propus lui Putin o expansiune globală îndrăzneață în 2024.

Wildberries este o platformă destinată pieței de masă, care vizează electoratul de bază al lui Putin: rușii cu venituri reduse care locuiesc în afara Moscovei și a Sankt Petersburgului.

Rețeaua sa de puncte de colectare se extinde în orașele mici și sate, unde acestea au devenit unele dintre principalele centre ale vieții locale.

Falimentul a mii de comercianți

Atacurile, care au început sâmbăta trecută, au provocat moartea a cel puțin nouă persoane și, potrivit relatărilor, au distrus stocuri în valoare de câteva miliarde de dolari în incendii care au generat coloane uriașe de fum negru deasupra orașelor din mai multe regiuni rusești.

Alexander Koliandr, director la Eurasia Group, a declarat pentru New York Times că impactul economic va depăși pierderea stocurilor.

„Pierderea mărfurilor va duce la falimentul a mii de comercianți, ceea ce va avea ca urmare neplata impozitelor, neachitarea împrumuturilor și alte consecințe similare”, a spus el, adăugând că atacurile vor priva statul de zeci de miliarde de ruble din impozitele plătite de un contribuabil important.

Mulți vânzători de pe Wildberries și-au finanțat produsele cu împrumuturi. Unii vânzători riscă să li se înghețe conturile bancare încă de săptămâna viitoare dacă nu vor putea achita impozitele scadente în zilele următoare, potrivit ziarului de afaceri Vedomosti.

Explicațiile Ucrainei

Ucraina a justificat atacurile ca fiind un răspuns pentru atacurile rusești asupra depozitelor Nova Poșta, serviciul poștal privat al Ucrainei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a afirmat de asemenea că rețeaua logistică a Wildberries a fost utilizată pentru a aproviziona armata rusă cu „componente pentru drone, echipamente de navigație și alte echipamente”.

Deși Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a negat acest lucru, vânzătorii de pe platforma Wildberries oferă mărfuri care pot fi folosite pentru fabricarea dronelor de luptă sau ca provizii de bază pentru soldații de pe front, precum veste antiglonț și căști de protecție.

Produsele, dintre care multe sunt importate din China și intră sub incidența reglementărilor occidentale privind produsele cu dublă utilizare, sunt populare în rândul susținătorilor de la bază ai războiului, care organizează campanii de finanțare colectivă pentru a echipa trupele ruse și a construi drone rudimentare, ca parte a „complexului militar-industrial al poporului”.

Marea majoritate a produselor vândute pe Wildberries, care și-a construit reputația ca retailer online de îmbrăcăminte destinat femeilor, nu au nicio utilizare militară.

O instalație civilă, cum ar fi un depozit, poate deveni o țintă militară legitimă dacă este utilizată sau pregătită pentru a fi utilizată în scopuri militare, a declarat pentru New York Times Michael Schmitt, care predă dreptul internațional la Universitatea din Reading, în Anglia, și este fost consilier juridic al armatei SUA.

Combatanții, a spus el, trebuie să țină cont exact de ce fel de materiale se află în interior, să aibă un grad ridicat de certitudine cu privire la utilizarea militară viitoare a locației și să depună eforturi pentru a reduce la minimum prejudiciile aduse civililor.

Care vor fi efectele campaniei de atacuri

Maria Snegovaia, cercetătoare la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a afirmat că încetinirea economiei Rusiei, legată în parte de atacurile cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei, a coincis cu scăderea nivelului de susținere pentru război.

Totuși, unii din Rusia au susținut că intensificarea atacurilor ar putea mobiliza poporul rus în jurul liderului său.

„Adversarul a început să facă treaba propagandei noastre, și anume să explice națiunii că avem un război real și că nimeni nu poate pur și simplu să stea deoparte”, a scris pe Telegram un blogger militar rus, Roman Saponkov.

„La început au oprit alimentarea cu combustibil la benzinării, acum au atacat depozitele Wildberries. Urmează fabricile de bere și saloanele de manichiură”, a spus acesta.

Compania și vânzătorii de pe platformă, direct loviți

Conform unei statistici a ziarului rus „Kommersant”, înainte de atacurile din noaptea de joi spre vineri, atacurile au distrus aproximativ 444.000 de metri pătrați, adică 8% din spațiul de depozitare al Wildberries.

Reconstrucția depozitelor ar putea costa compania aproximativ 36 miliarde de ruble (460 milioane de dolari), a relatat publicația.

Multe firme mici care își vând produsele pe Wildberries, un gigant ce controlează aproape jumătate din piața de comerț electronic din Rusia, și-au pierdut stocurile în urma atacurilor.

Ediția rusă a revistei Forbes a relatat că doar primul atac, asupra depozitelor din Elektrostal, lângă Moscova, și din Kotovsk, în sud, ar fi putut distruge stocuri în valoare de între 150 și 235 de miliarde de ruble – o sumă comparabilă cu profitul net de 175 de miliarde de ruble înregistrat de Wildberries în 2025.

„Ce pot face pentru a mă ajuta? Nimic”

Vânzătorii de pe Wildberries au postat clipuri emoționante pe Instagram, spunând că afacerile lor au fost distruse peste noapte.

„În acest moment, 4.000 dintre blănurile mele, în valoare de peste 20 de milioane de ruble, ard în depozit. Ce pot face pentru a mă ajuta? Nimic”, se poate citi în descrierea clipului unei femei, Tatiana Mihaleva, care asista de pe margine la incendiul provocat de atacul asupora unui depozit.

Una dintre fondatoarele unui brand de cosmetice a declarat că a pierdut 1 milion de ruble în urma atacurilor. „Nu pot să mă calmez. Sunt în stare de șoc. Toți antreprenorii sunt în stare de șoc. Nu mai am nicio putere”, a scris Svetlana Dodo pe Instagram.

„Am aflat de la știri că, dacă ceva arde depozitul, nu ne vor rambursa absolut nimic”, a spus ea.

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de primele atacuri, Wildberries își modificase termenii, clasificând atacurile cu drone drept forță majoră și absolvindu-se de orice obligație de a despăgubi comercianții pentru mărfurile pierdute.

Pe măsură ce furia publicului a crescut, Tatiana Kim, cofondatoarea și directoarea executivă a Wildberries, a declarat că asiguratorii nu sunt dispuși să acopere daunele provocate de atacurile cu drone, dar a promis să despăgubească 88.000 dintre cei pe care i-a numit „cei mai mici și mai puțin protejați” vânzători de pe platforma Wildberries.