Ambalajele din carton de la băuturi și lactate pot fi duse la automatele de colectare din două orașe mari ale țării

Cinci companii au lansat vineri un proiect – pilot prin care, la câteva automate de colectare din București și Brașov, pot fi returnate ambalajele din carton de la băuturi și lactate, în schimbul unui voucher de 50 de bani. Proiectul va ține opt luni și NU are legătură cu Sistemul Garanție-Returnare care nu include ambalaje de carton.

Prin acest proiect-pilot, consumatorii vor putea returna ambalajele de carton pentru băuturi și lactate în șase magazine Mega Image din Brașov și unul din București.

Pentru fiecare ambalaj returnat, consumatorii vor primi un voucher în valoare de 50 de bani, pe care îl pot utiliza pentru cumpărături în rețeaua Mega Image, anunță producătorul de ambalaje Tetra Pak.

Obiectivul principal este acela de a colecta un milion de ambalaje de pe piața din România în cele opt luni de funcționare ale proiectului, după care datele vor fi analizate, vor fi prezentate rezultatele și se vor stabili pașii următori pentru o eventuală menținere sau extindere a rețelei de colectare.

Companiile care s-au asociat pentru proiect sunt Tetra Pak, Mega Image, Maspex, Tomra și Brai Cata.

În prezent, ambalajele de carton pentru băuturi și lactate nu fac parte din sisteme dedicate de colectare și reciclare în Europa Centrală și de Est și nu beneficiază de raportare specifică nici în România.

În acest moment nu există date oficiale privind cantitățile de ambalaje de carton puse pe piață și, implicit, nici asupra celor colectate sau reciclate, se spune într-un comunicat al companiei producătoare de ambalaje pentru alimente Tetra Pak.

Ambalajele de carton pentru băuturi și lactate sunt sortate și ajung la reciclare, iar materialele rezultate sunt transformate în produse noi. Cartonul reciclat se folosește la producerea de noi ambalaje (de exemplu cutii de carton), șervețele sau pungi de hârtie. Stratul de PolyAl este procesat separat de carton și transformat în granule, acestea devenind materie primă pentru fabricarea altor produse, precum paleți, lăzi de transport, ghivece de grădină sau componente auto, mai spun cei de la Tetra Pak.

