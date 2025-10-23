Un bărbat a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București. Au intervenit trupele antitero

Un bărbat de 53 de ani a fost oprit de jandarmi în noaptea de miercuri spre joi, după ce a încercat să lovească cu mașina poarta Ambasadei Rusiei din Şoseaua Kiseleff, potrivit G4Media și Jurnalul.

Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. Un jandarm aflat la paza misiunii diplomatice l-a somat pe șofer și a reușit să îl oprească înainte de a intra în perimetrul ambasadei, potrivit Jandarmeriei Capitalei.

La fața locului s-au deplasat două echipaje de jandarmi și un echipaj de intervenție antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații au intervenit.

Bărbatul de 53 de ani a încercat să fugă la vederea forțelor de ordine, însă a fost oprit de echipajele de intervenție. Șoferul a coborât din mașină după ce a fost somat în repetate rânduri, apoi imobilizat.

Bărbatul avea carnetul de conducere suspendat iar testele polițiștilor rutieri au ieșit pozitive la două substanțe interzise: benzodiazepină și amfetamină.

Bărbatul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice și, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, unde se vor efectua verificări suplimentare și se vor dispune măsurile legale.

Jandarmeria Capitalei a dat asigurări că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol, iar în urma incidentului nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale importante.