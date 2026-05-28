Ambasada Rusiei cere României să nu urmeze „abordarea frivolă” a altor state europene. „Să nu expună inutil viețile propriilor cetățeni”

Ambasada Rusiei la București afirmă, într-un comunicat de presă, că ambadorul Vladimir Lipaev a cerut Ministerului Afacerilor Externe român să trateze „cu maximă seriozitate” recomandarea Moscovei privind retragerea personalului diplomatic din Kiev, înaintea unor bombardamente ruseștii de proporții. Ambasada susține că întrevederea lui Lipaev cu conducerea ministerului a avut loc la inițiativa sa, deși MAE a precizat, miercuri, că ambasadorul a fost convocat.

„La 27 mai 2026, la solicitarea ambasadorului Rusiei, Vladimir Lipaev, a avut loc o întrevedere la MAE al României, în cadrul căreia atenția părții române a fost atrasă asupra declarației MAE al Rusiei din 25 mai privind loviturile sistemice planificate de forțele armate ale Federației Ruse asupra întreprinderilor complexului militar și industrial ucrainean, centrelor de luare a deciziilor și punctelor de comandă din Kiev, ca răspuns la loviturile formațiunilor armate ale regimului de la Kiev asupra populației civile din Rusia”, se spune în comunicatul semnat de biroul de presă al ambasadei.

Răspunsul MAE nu a fost pe placul ambasadei ruse

Lipaev ar fi spus, în cadrul discuției, că există riscuri pentru personalul diplomatic românesc care va rămâne la Kiev.

„Ambasadorul i-a îndemnat pe diplomații români să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene, să nu expună inutil viețile și sănătatea propriilor cetățeni unui pericol și să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului lor diplomatic”, precizează sursa citată.

Totodată, diplomatul rus a cerut României să oprească ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei, pe care o acuză de comiterea de acte de genocid și terorism.

„Șeful misiunii diplomatice ruse și-a exprimat regretul cu privire la poziția autorităților oficiale române, care nu au avut curajul să condamne atacul terorist sângeros comis de forțele armate ale Ucrainei în noaptea de 22 mai asupra corpului de studii și căminului colegiului Universității Pedagogice de Stat din Lugansk (Starobelsk), în urma căruia au murit 21 de studenți, iar peste 60 au fost răniți”, susține ambasada.

Replica primită de la MAE nu a fost una pe placul reprezentantului Moscovei la în România. „Drept răspuns s-a auzit doar setul tradițional de clișee propagandistice care denaturează desfășurarea reală a evenimentelor”, se spune la finalul comunicatului.

Amenințările Moscovei la adresa corpului diplomatic din Kiev

Rusia a anunțat, luni, că va lansa „lovituri sistematice” asupra Kievului care vor ținti „centre decizionale și posturi de comandă” ucrainene. Din acest motiv, Moscova a cerut cetățenilor străini și diplomaților să plece din Kiev „cât mai curând posibil” și a avertizat civilii să nu intre în clădiri administrative și militare.

În urma anunțului Moscovei, Ministerul român de Externe a reacționat, miercuri, precizând că nu intenționează să-și reducă prezența diplomatică în Ucraina afirmând că amenințarea rusă este „o escaladare gravă și iresponsabilă.”

„Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din perspectiva dreptului internațional (…) Nu vom fi intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev. Ucraina are dreptul legitim și inalienabil la suveranitate și libertate în deplină securitate”, se arată în comunicatul MAE.

Totodată, a fost convocat la sediul MAE ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, întâlnire despre care ambasada rusă spune, joi, că ar fi avut la inițiativa ambasadorului.

„În discuție, partea română i-a reamintit că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Federației Ruse, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional”, precizează comunciatul MAE.