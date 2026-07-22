Ambasadorii țărilor UE se întâlnesc miercuri ca să ajungă la un compromis cu Grecia. Care este miza

Ambasadorii UE se întâlnesc miercuri în speranța de a ajunge la un compromis cu Grecia și de a adopta cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, au declarat pentru Reuters mai mulți diplomați europeni.

Noul pachet vizează sectorul bancar rusesc, în încercarea de a exercita presiuni asupra sistemului financiar al Moscovei într-un moment de vulnerabilitate.

Cu toate acestea, Grecia, care dorește ca UE să atenueze planurile de restricții privind privind livrările de gaz lichefiat (GNL) rusesc, a devenit principalul obstacol în calea adoptării acestuia.

Atena a susținut săptămâna trecută că o viitoare interdicție privind transportul de GNL rusesc nu ar face decât să mute cota de piață în afara Europei și nu va avea impact asupra veniturilor Rusiei.

Grecia domină piața europeană a transportatorilor de GNL și se numără printre cei mai mari actori la nivel mondial, concurând cu Japonia, China și Statele Unite.

Diplomații UE sperau că plecarea lui Viktor Orban din Ungaria, care a amânat în mod constant ajutorul pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei, va duce la o adoptare fără probleme a viitoarelor pachete de măsuri.

Cu toate acestea, au ieșit la iveală noi fisuri în unitatea blocului, în timp ce Comisia Europeană încearcă să elimine lacunele rămase pentru afacerile rusești și să exercite o presiune suplimentară asupra veniturilor vitale ale Rusiei din sectorul energetic.

Rusia riscă o criză bancară „explozivă”

Marile bănci rusești au fost deconectate în 2022 de la SWIFT, un sistem global securizat de instrucțiuni de plată financiară, în urma sancțiunilor occidentale. Cu toate acestea, companiile rusești au reușit să mențină fluxurile comerciale și financiare prin intermediul unor instituții de credit mici sau regionale, precum și al rețelelor de criptomonede.

Noul pachet cuprinde aproximativ 215 de persoane fizice și juridice, inclusiv 94 de instituții financiare.

Aproape 90 dintre acestea sunt bănci, ceea ce ridică numărul total al băncilor sancționate la peste 100, adică mai mult de jumătate din cele 213 instituții de credit rusești conectate la rețeaua internațională.

Un raport al unui serviciu de informații al unui stat european, consultat de Reuters, a avertizat în iunie că Rusia riscă o criză bancară „explozivă” și că un nou pachet de sancțiuni care vizează băncile ar putea declanșa un șoc economic. Autoritățile ruse au respins avertismentele privind o criză iminentă.

Surse diplomatice din UE au declarat că scopul includerii pe liste a fost acela de a descuraja țările terțe să facă afaceri cu aceste instituții de credit rusești, având în vedere că legăturile cu UE sunt acum minime sau inexistente.

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