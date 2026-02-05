Decizie furioasă, cu efect imediat, a ambasadorului american în Polonia. Denunță „insulte scandaloase” la adresa lui Trump

Ambasadorul SUA la Varșovia a întrerupt joi contactele cu președintele parlamentului de la Varșovia, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile președintelui american și a refuzat să-i susțină ambițiile de a obține Premiul Nobel pentru Pace, informează Reuters.

Răspunsul furios al ambasadorului Tom Rose la adresa președintelui parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, subliniază încă o dată echilibrul precar pe care trebuie să-l mențină politicienii din coaliția proeuropeană din Polonia pentru a-și păstra cel mai important aliat, în timp ce Trump urmărește politici de tip „America First” pe care mulți dintre ei le consideră deranjante, notează Reuters.

Wlodzimierz Czarzasty a declarat luni că nu va susține inițiativa propusă de președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, și de președintele Knessetului israelian, Amir Ohana, de a mobiliza șefii parlamentelor pentru a-l nominaliza pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace în 2026, pentru eforturile liderului american de a aduce pacea în Orientul Mijlociu.

„În opinia mea, președintele Trump destabilizează situația din aceste organizații (internaționale) prin faptul că el reprezintă politica forței și utilizarea forței pentru a urmări o politică tranzacțională”, a declarat în fața jurnaliștilor Czarzasty, liderul partidului „Lewica” („Stânga”) – partenerul minoritar din coaliția guvernamentală aflată la putere la Varșovia.

„Toate acestea înseamnă că nu voi susține nominalizarea președintelui Trump la Premiul Nobel, deoarece nu o merită”, a adăugat Czarzasty.

Rose l-a criticat dur pe Czarzasty joi, afirmând că Washingtonul nu va mai avea „relații, contacte sau comunicări” cu acesta, cu efect imediat.

„Insultele scandaloase și neprovocate ale lui Czarzasty la adresa președintelui Trump l-au transformat într-un obstacol serios în calea relațiilor noastre excelente cu prim-ministrul Tusk și guvernul său”, a scris ambasadorul american joi, într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

„Nu vom permite nimănui să facă rău relațiilor dintre SUA și Polonia și nici să-l disprețuiască pe Trump, care a făcut atât de multe pentru Polonia și poporul polonez”, a precizat ambasadorul Rose.

Ca răspuns, Czarzasty a scris, pe X, că regretă reacția ambasadorului, dar că nu își va schimba poziția cu privire la chestiunile fundamentale.