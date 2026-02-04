Când ți-ai făcut ultima dată o mamografie sau un Papanicolau? Cele mai ucigașe cancere

De Ziua mondială a luptei împotriva cancerului, Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al Patronatului Producătorilor de Medicamente, îndeamnă românii, femei și bărbați, să-și facă screening pentru cele mai frecvente cancere, țara noastră având cea mai mare incidență din UE a cancerului de col uterin.

4 februarie este Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Într-o maniera care poate părea ciudata în limba engleza se cheamă World Cancer Day, www.worldcancerday.org – așa este în limba engleză, care, deși cuprinde cel mai mare vocabular, are tendința de fi mai concisă.

Pentru că ești competitiv și iți plac clasamentele, uite aici unul, Top 10 cele mai ucigașe cancere – killer-rate-ul se măsoară prin supraviețuirea la 5 ani:

cancerul pancreatic, 12,8% supraviețuire la 5 ani;

cancerul esofagian, 21,6%;

cancerul hepatic 21,7%;

cancerul pulmonar 26,7%;

leucemia mieloidă acută 31,9%;

cancerul de creier 33,4%

cancerul de stomac 36,4%

cancerul ovarian 50,9%

mielomul malign 61,1%

cancerul laringeal 61,5%

Datele sunt statistici din SUA, publicația online Life Science Plus. Intră, e gratis, afli lucruri interesante.

Situația în România

Vrei să știi cum stă treaba la noi? România continuă să aibă cea mai mare povară a cancerului de col uterin din Uniunea Europeană, situându-se pe primul loc atât la incidență, cât și la mortalitate, conform celor mai recente date și rapoarte. România are o incidență de aproximativ 33 la 100.000 de femei, fiind pe primul loc în UE la mortalitate, potrivit Profilului de țară privind cancerul al OECD din 2025.

Vrei sa știi cum stă treaba în Australia? Țara de la antipozi este pe cale să devină prima țară din lume care va elimina această boală ca problemă de sănătate publică. Incidența actuală a scăzut la 6,3 cazuri la 100.000 de persoane în 2021. Strategia de succes se datorează Programului Național de Screening (bazat pe teste HPV la fiecare 5 ani) și programului de vaccinare HPV gratuită pentru fete și băieți, început în 2007.

„Sistemul sanitar din România, așa imperfect cum este, chiar luptă împotriva cancerului”

Poate vei considera că textul este senzaționalist, exagerat, panicard, etc. Așa și este. Dar daca nu crezi textul, convinge-te singur, du-te pe lângă Institutul Oncologic din București, Cluj-Napoca sau Iași, să vezi cozile enorme de mașini cu pacienți veniți din toată țara. Sau du-te să îi vezi de aproape, prin geam, nu ai voie lângă ei, pe copilașii de 10 ani chei de la chimioterapie. Sau, în loc să faci voluntariat să strângi bani pentru clubul de box, du-te să faci voluntariat la un centru de îngrijiri paliative pentru pacienții de cancer.

Sau du-te să iți faci un screening pentru cele mai frecvente cancere la femei și la bărbați. Să știi că sistemul sanitar din România, așa imperfect cum este, chiar luptă împotriva cancerului, dar dacă nu îl ajuți și tu, rămâne o luptă inegală.