Ambasadorul Andrei Muraru: Ideea că Donald Trump nu îl acceptă pe Nicușor Dan „este nu doar o dezinformare, ci o manipulare evidentă” / Ce a spus despre vizita președintelui în SUA

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat sâmbătă la Prima TV că este „convins” că vizita lui Nicușor Dan în SUA se va concretiza și a amintit că toți președinții României postdecembriste au mers la Casa Albă în perioada în care au deținut funcția, transmite News.ro.

Întrebat despre ideea lansată de partidele suveraniste potrivit căreia președintele Nicușor Dan nu este acceptat de omologul său american, ambasadorul român a spus că „e o manipulare care nu are nicio legătură cu realitatea”.

„Este nu doar o dezinformare, ci este mai mult decât atât, o manipulare evidentă pentru că în Europa Centrală şi de Est, în ultimul an, am avut două ţări cu alegeri prezidenţiale, Polonia, unde a fost ales Karol Nawrocki, şi România, în care preşedintele Nicuşor Dan a câştigat aceste alegeri pe 18 mai, și ambele state au fost tratate la fel după acest scurtin”, a declarat Andrei Muraru.

Ambasadorul a spus că atât liderul polonez, cât și cel român au fost sunați de Donald Trump după victoriile obținute la alegerile prezidențiale.

„Și în cazul unuia, şi în cazul celuilalt au existat postări ale preşedintelui în care îşi manifesta în mod direct această intenţie de a creşte aceste parteneriate”, a adăugat Andrei Muraru.

Șeful misiunii diplomatice de la Washington susține că Donald Trump „ştie şi apreciază valoarea” parteneriatului dintre SUA şi România, având în vedere vecinătatea României cu Ucraina, dar şi rolul şi contribuţia României în NATO.

Andrei Muraru, despre vizita lui Nicușor Dan în SUA: „Se va face”

Ambasadorul a amintit că după Revoluție toți președinții României au făcut cel puțin o vizită la Casa Albă în perioada mandatului.

„Acest lucru spune multe despre soliditatea relaţiei dintre România şi Statele Unite, pentru că nu toate statele şi nu multe state au avut şansa, ca în ultimii 30 de ani, fiecare şef de stat sau de guvern, în cazul monarhiilor, de exemplu, să aibă o vizită la Casa Albă. Şi sigur că aceasta depinde în foarte mare măsură de această agenda de priorităţi şi cu cât ea este mai consistentă şi mai rapid conturată, cu atât ea poate ridica această miză la nivelul şefilor de stat”, a adăugat Andrei Muraru.

El a spus că este „convins” că vizita lui Nicușor Dan în SUA „se va face”.

„Această vizită se va face, sunt convins, şi ar fi foarte importantă pentru a da un nivel de încredere între cei doi şefi de stat şi de a crea alte orizonturi pentru a întări acest parteneriat”, a mai spus Muraru.

Pe de altă parte, ambasadorul român a menționat că „nimeni nu poate spune cu exactitate” când va avea loc vizita.

„Cred că există perspective foarte bune, dar din experienţa pe care eu am avut-o la Washington, în general, aceste vizite sunt anunţate când sunt perfectate, tocmai pentru a nu crea aşteptări nerealiste în spaţiul public, pentru că, dacă spunem că va avea loc la sfârşitul anului sau la început anului viitor şi ea nu are loc decât la jumătatea anului viitor, lumea ar putea să perceapă acesta ca un refuz al Casei Albe, ceea ce nu e cazul”, a continuat Andrei Muraru.

Ambasadorul României a afirmat că SUA are „un calendar foarte plin” de evenimente anul viitor.

„Totuşi, în 2026, America celebrează 250 de ani de la independenţă, deci tot anul va fi încărcat cu evenimente, nu doar luna iulie. America va găzdui campionatul mondial de fotbal. Deci, e un calendar foarte plin şi, repet, depinde foarte mult de abilitatea noastră de a construi această agendă şi de a insera priorităţile noastre în priorităţile administraţiei americane”, a conchis ambasadorul român.