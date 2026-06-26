Ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, convocat de Moscova într-un scandal legat de „reținerea ilegală” a unor curieri diplomatici

Ministerul de externe al Rusiei i-a transmis un protest ferm ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, pe care l-a convocat la discuții pentru a reclama „reținerea ilegală” a unor curieri diplomatici pe aeroportul din Chișinău, potrivit Xinhua, citată de Agerpres.

Curierii diplomatici în cauză au fost reținuți joi, potrivit părții ruse, care susține că demersul autorităților de la Chișinău reprezintă o încălcare flagrantă a prevederilor fundamentale ale Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice.

Curierilor, susține ministerul rus, li s-a cerut ilegal să permită inspectarea corespondenței diplomatice și să predea voluntar telefoanele mobile.

Ministerul de externe al Rusiei mai susține că personalului de la ambasada rusă din Republica Moldova nu i s-a permis să intre în zona accesibilă a aeroportului din Chișinău pentru acordarea de asistență consulară.

Potrivit părții ruse, deși Chișinăul fusese informat în prealabil despre sosirea curierilor diplomatici, aceștia nu au putut intra pe teritoriul Republicii Moldova și au fost nevoiți să se întoarcă în Rusia.

Agenția chineză de știri Xinhua a menționat că relațiile dintre Moscova și Chișinău s-au deteriorat după 2020 și că purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, acuzase recent Republica Moldova că se transformă într-un stat ostil Rusiei.

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