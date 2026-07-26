Ambasadorul Rusiei, convocat de urgență la MAE. Oana Țoiu: „Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue”

Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe Oana Ţoiu pe X, după ce o a treia dronă a fost doborâtă, în tot atâtea zile, după ce a intrat în spațiul aerian românesc duminică.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri.

În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României”, a scris Țoiu pe X.

Ea a precizat că, potrivit anchetei efectuate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar

ancheta privind dronele doborâte ieri și astăzi este în curs de desfășurare.

„Protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse se va baza pe rezultatele acestor anchete”, a mai spus ministrul. Mesajul lui Țoiu a fost similiar cu cel al lui Nicușor Dan de duminică dimineță, când a anunțat cel de-al treilea incident cu dronă.

„Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare, a mai precizat el, care anunță că protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări”, a anunțat șeful statului.

În același mesaj, Oana Țoiu i-a felicitat „pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile.”