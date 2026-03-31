Ambasadorul SUA la București: Parteneriatul cu România nu a fost niciodată mai puternic

Parteneriatul dintre Statele Unite ale Americii și România nu a fost niciodată mai puternic și mai important, a declarat ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, într-un interviu pentru Agerpres.

Acesta este primul interviu pe care diplomatul american îl acordă presei române de la preluarea mandatului în țara noastră.

Nirenberg a subliniat că România „este un partener incredibil al Statelor Unite și rolul pe care îl are este esențial mai ales în regiunea Mării Negre și pe Flancul estic” al Alianței Nord-Atlantice.

„Avem un Parteneriat strategic puternic, care anul viitor face 30 de ani. Este un parteneriat larg – acoperă domeniile de apărare, securitate, aplicarea legii, dar și relațiile comerciale și relațiile interumane. Sunt mândru de asta și mai sunt mândru să particip la planul președintelui Trump privind politica externă America First, care are ca bază suveranitatea și care are ca scop să facă America mai sigură, mai puternică și mai prosperă. Așadar, în cazul României, ne uităm la interesele noastre comune, la valorile noastre comune, care derivă din societatea occidentală și intenționăm să consolidăm relațiile noastre și să promovăm respectul pentru libertățile fundamentale”, a precizat diplomatul american.

„România este un aliat important”

Nirenberg a subliniat că SUA sunt recunoscătoare României pentru rolul său de a găzdui trupe americane, inclusiv la Baza Mihail Kogălniceanu, unde sunt dislocate aeronave pentru sprijinirea operațiunilor din Orientul Mijlociu. De asemenea, a indicat că țara noastră este un partener important în cadrul Alianței.

„România este un aliat important datorită în parte și localizării sale, dar și pentru că a intensificat contribuția ei, a depășit angajamentul de 2% (alocare din PIB pentru Apărare – n.r.) și a susținut SUA la Summitul NATO de la Haga, anul trecut, pentru a duce angajamentul țărilor aliate la 5% și este pe cale să ajungă la această alocare”, a punctat Nirenberg.

Întrebat despre o posibilă participare a președintelui Donald Trump la summitul B9 de la București din luna mai, diplomatul a spus că nu are informații în acest sens.

Relația „evoluează între președintele Dan și președintele Trump”

Nirenberg a mai precizat că nu are informații suplimentare privind o întâlnire bilaterală a președinților român și american la Washington D.C., dar a subliniat că „este o relație ce evoluează între președintele Dan și președintele Trump”.

„Am fost încântați să îl vedem pe președintele Dan la sesiunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, când a petrecut timp cu președintele Trump și, separat, cu secretarul Rubio. Înțeleg că i s-a transmis președintelui Trump deschiderea României de a ajuta. Prima doamnă (Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui român – n.r.) a fost săptămâna trecută prezentă la evenimentul inițiat de Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a avut o intervenție care a fost foarte bine primită”, a mai declarat ambasadorul SUA la București.

În ceea ce privește programul Visa Waiver, Nirenberg a spus că România „este binevenită să se înscrie”.

România are potențial „să revoluționeze domeniul energetic”

Totodată, ambasadorul american a precizat că țara noastră are potențial „să revoluționeze domeniul energetic în Europa Centrală și de Est, în ceea ce privește reducerea dependenței de Rusia”.

„Cum a spus președintele Trump, securitatea energetică înseamnă securitate națională, iar energia este cheia dezvoltării economice. România are mai multe resurse pe care le exploatează, altele pe care le va exploata. Programul nuclear este promițător și suntem fericiți că SUA contribuie cu tehnologie și companii la refacerea reactoarelor de la Cernavodă”, a spus diplomatul.

Potrivit diplomatului american, o prioritate a mandatului său în România o reprezintă oportunitățile economice.

„Sunt angajat să promovez afacerile americane, pentru a crea locuri de muncă atât în SUA cât și în România și să consolidez legăturile noastre în beneficiul ambelor națiuni”, a afirmat Nirenberg.