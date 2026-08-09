Ambulanţă atacată cu topoarele la Cluj după ce într-un clip pe TikTok s-a afirmat că „fură copii”

Șoferul ambulanței a fost rănit la ochi de cioburile unui geam spart după ce vehicului a fost atacat în comuna Recea Cristor din Cluj de localnici care au văzut clipuri pe TikTok despre „ambulanța care fură copii”, relatează Dejeanul citat de news.ro.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară când ambulanța a intervenit pentru a prelua un pacient din comună.

La intrarea în localitate, medicii au oprit pentru a cere indicaţii. Au întrebat un grup de localnici unde se află adresa. În loc de ajutor, oamenii au început să îi filmeze şi să se agite.

După ce medicii au preluat pacientul, în drum spre Spitalul din Dej, unde urma să fie transportat, calea le-a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulţi indivizi înarmaţi cu bâte şi topoare.

Aceştia au început să lovească autosanitara, susţinând că ar fi „ambulanţa neagră care fură copii”.

Șoferul rănit a fost transportat la Cluj-Napoca și operat de urgență pentru că cioburile i-au afectat corneea. Potrivit medicilor, acesta va avea nevoie de cel puţin trei luni de recuperare.