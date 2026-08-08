Ambulanțier din Bacău, filmat când oprește pentru a cumpăra pepeni deși transporta un copil bolnav. O anchetă internă a DSU dezvăluie însă și alte probleme

O femeie din județul Bacău acuză că echipajul de ambulanță nu i-a consulat copilul care suferea de febră ridicată, iar pe timpul transportului către spital a oprit pentru a face cumpărături, potrivit mărturiei citate de Ziarul de Bacău. Departamentul pentru Situații de Urgență a deschis o anchetă și sâmbătă a anunțat că se confirmă acuzațiile mamei.

Mama povestește că a sunat marți la 112 pentru că fiica sa de 1 ani și 11 luni avea febră 39,6 și a vomitat de două ori.

„A ajuns salvarea după o oră și 20 de minute. Când a ajuns, nu i-au luat temperatura, nu i-au verificat pulsul sau altceva, ne-au băgat în salvare. Am întrebat: „Nu o consultați?” și el a zis că nu, că oricum o consultă la Bacău, la spital”, a precizat mama.

În loc să o ducă de urgență la spital, echipajul a oprit pentru cumpărături. „În drum spre spital am făcut mai bine de o oră jumate că s-a oprit domnu șofer de și-a făcut asistentul piața, și-a luat pepeni, și-a luat de zarzavat, și copilul meu dădea ochii peste cap”, acuză femeia. Ea a prezentat și o filmare cu ambulanța oprită pentru cumpărături.

Mai mult, pe drum starea copilului s-a agravat, dar echipajul nu a intervenit. „Când am ajuns aproape de Bacău, fata mea a leșinat, nu mai răspundea când o strigam pentru că a vomitat până nu a mai avut aer; am bătut în geam să oprească să vină la ea că a vomitat. A venit, ne-a dat jos și a șters unde a vomitat fata. Nici nu s-a uitat la fată dacă e bine. Am intrat în salvare, i-a luat un puls, a spus că ajungem imediat și a pornit sirena și cam atât”, mai spune mama.

Ce a descoperit DSU

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat deschiderea unei anchete interne după ce cazul a apărut în presă. Sâmbătă, au venit primele concluzii. Instituția confirmă cele semnalate de presă și anunță și alte deficiențe constatate.

„Astfel, s-a constatat că echipajul medical de urgență a transportat doi pacienți minori, fiecare fiind însoțit de câte un adult. Pe durata transportului, persoanele adulte au fost așezate pe scaunele din compartimentul medical și asigurate cu centurile de siguranță, ținând în brațe minorii, în timp ce șeful de echipaj, respectiv asistentul medical, s-a aflat în cabina conducătorului auto și nu a însoțit pacienții în compartimentul medical.

„În aceste condiții, cei doi pacienți nu au beneficiat de monitorizarea și supravegherea medicală pe întreaga durată a transportului”, precizează DSU.

Amendă de 7.000 de lei

Instituția subliniază că echipajul nu a luat informațiile necesare despre starea de sănătate a pacienților și nici nu au oferit monitorizare medicală pe durata transportului.

„Totodată, în urma analizării fișelor de urgență prespitalicească întocmite pentru cei doi pacienți, echipa de inspecție a constatat că acestea nu cuprind informații relevante privind desfășurarea intervenției, respectiv ora la care au fost măsurate funcțiile vitale la preluarea pacienților și valorile parametrilor acestora, precum și valorile monitorizate pe durata transportului”, precizează DSU.

Pentru deficiențele constatate, DSU a aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum total de 7.000 de lei.

De asemenea, la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a fost dispusă declanșarea cercetării disciplinare, în vederea analizării conduitei personalului implicat și a stabilirii eventualelor măsuri administrative care se impun.







