Amendă de peste 900.000 de euro pe piața ochelarilor de lux din România: Cum au fost limitate vânzările online

Consiliul Concurenţei a anunțat vineri că a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de peste 4,5 milioane de lei (peste 915.000 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România.

„Autoritatea de concurenţă a constatat că Thelios SpA, producător și distribuitor exclusiv al produselor de lux aparținând grupului LVMH (Louis Vuitton – Moët&Chandon – Hennessy) în România, și Shades Originators SRL, partener și comerciant cu amănuntul de produse de lux, au limitat comercializarea articolelor în mediul online.

Practic, prin politica sa comercială, Thelios SpA a interzis comercializarea ochelarilor de lux prin intermediul magazinului online al retailerului Shades Originators SRL. În acest fel, a fost afectată concurența prin restricționarea vânzărilor online”, spune Consiliul Concurenței.

Retailerul a denunțat practicile ilegale

Shades Originators SRL a aplicat la politica de clemenţă şi a denunţat practicile anticoncurenţiale. Ca urmare, compania a beneficiat de imunitate totală la amendă.

Autoritatea subliniază că legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

Decizia autorității de concurență va fi publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor confidențiale.

Foto: Szefei / Dreamstime.com