Amendamentele care îi scapă pe consilierii locali de incompatibilitate, discutate de urgență în Parlament

Mobilizare miercuri în Parlament pentru modificarea de urgență a unei legi care lasă fără mandat p parte importantă a consilierilor locali și județeni.

Comisiile juridică, de muncă și administrație ale Camerei Deputaților s-au întrunit de urgență pentru a adopta o serie de amendamente depuse de PSD la o lege adoptată și promulgată la începutul lui august, care schimbă regimul incompatibilităților în cazul personalului contractual din administrație.

Prin Legea 165/2026, promulgată de președintele Nicușor Dan pe 4 august, angajații statului trebuie fie să renunțe la mandatele de consilier în administrația locală, fie să demisioneze din locurile de muncă deținute, în caz contrar intrând în incompatibilitate, ceea ce înseamnă pierderea automată a mandatulșui și trei ani interdicție de a ocupa o funcție publică.

Soluția găsită a fost formularea unor amendamente la un proiect mai vechi de modificare a Codului Administrativ, depus în aprilie, care inițial viza recunoașterea activității de viceprimar ca vechime în muncă.

Un prim amendament prevede prorogarea termenului de aplicare al articolului 550 din Codul Administrativ, cel care impune regimul incompatibilităților pentru funcționarii publici și personalului contractual, până la 1 ianuarie 2029.

Al doilea amendament stipulează că situațiile apărute între intrarea în vigoare a Legii 165/2026 și a noului act normativ „de natură să genereze o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, după caz, nu constituie incompatibilități sau conflict de interese și nu atrag răspunderea juridică aferentă acestora”. Altfel spus, până când legea nouă nu va fi adoptată, prevederile Legii 165 privind incompatibilitatea nu se vor aplica.