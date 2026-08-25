Salariații statului nu vor mai putea fi consilieri locali sau județeni. Cum s-a ajuns la măsura care ar putea depopula consiliile locale

Mii de consilieri locali sau județeni vor trebui să aleagă între locurile de muncă pe care le au în instituții ale statului și posturile din consilii, în caz contrar riscând să fie declarați ca fiind în incompatibilitate. Legea a fost promulgată pe 4 august, iar perioada în care aleșii locali trebuiau să aleagă expiră miercuri.

Până acum, membrii consiliilor locale puteau să muncească în continuare la locul de muncă pe care îl aveau înainte de a fi aleși, indiferent dacă lucrau în mediul privat sau în instituții de stat. Astfel, aleșii locali puteau să aibă siguranța unor venituri mai consistente, în condițiile indemnizațiile primite în calitate de consilieri sunt, de cele mai multe ori, mai mici.

O lege inițiată de Ministerul Dezvoltării și asumată de ministrul Cseke

Măsura de restricționare a cumulului postului de la stat cu mandatul de ales local a fost adoptată în urma unui proiect de lege inițiat Ministerul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice. Proiectul a fost depus sub forma unei inițiative legislative a ministrului Cseke Attila pentru îndeplinirea jalonului 418 din PNRR prin care se cere adoptarea unor cadre de dezvoltare a carierei funcționarilor publici pe bază de merit și gestiunea personalului contractual din administrația publică.

Prin acest act normativ, devenit Legea 165/2026, incompatibilitatea nu a fost instituită asupra consilierilor locali sau județeni în sine, ci asupra personalului contractual al statului pentru care s-a instituit aceleași incompatibilități ca și pentru funcționarii publici, inclusiv aceea privind alegerea în funcții de demnitate publică.

„Pentru mai multe categorii de personal contractual ce ocupă funcții publice de decizie sau influență a deciziei, cum este personalul angajat cu contract de management și personalul angajat la cabinetul demnitarului, normele în vigoare nu prevăd interdicții sau incompatibilități care să prevină conflictele de interese”, se spunea în expunerea de motive.

Aceleași restricții pentru personalul contractual ca la funcționarii publici

Astfel că legea a modificat Codul Administrativ impunând aceleași restricții personalului contractul precum funcționarilor publici care un alt statut, cu mai multe restricții, printre care și interdicția de a ocupa funcții alese.

„Prevederile art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la incompatibilitățile funcționarilor publici, sunt aplicabile în mod corespunzător și personalului contractual”, este una din modificările la articolul 550 din Codul Administrativ care s-au făcut prin Legea 165/2026, ceea ce înseamnă echivalarea regimului incompatibilităților între personalul contractul al statului și funcționarii publici.

Singura excepție menționată este cea a personalului didactic, astfel că profesorii din consiliile locale își vor putea păstra mandatele din administrațiile locale.

Numai că legea nu va afecta doar administrația locală, ci și alte categorii de personal, precum consilierii de la cabinetele demnitarilor.

Avertismentul ignorat al Consiliului Economic și Social

Înainte să intre în dezbatere în Parlament, legea a fost trimisă mai multor instituții pentru a fi avizată – printre ele Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Consiliul Legislativ, Consiliul FIscal și Consiliului Economic și Social.

Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pentru proiectul de lege invocând chiar articolul 550, ca singur argument pentru decizie:

„Statutul funcționarului public, așa cum este reglementat și definit prin lege, este total diferit în raport cu statutul personalului contractual stabilit prin încheierea unui contract individual de muncă reglementat de dispozițiile Codului Muncii. Plecând de la aceste statute total diferite, propunerea legislativă contravine în mod flagrant cadrului legal care reglementează aceste două tipuri de raporturi juridice de muncă”, transmitea atunci CES.

Ministerul Dezvoltării susține că măsura nu se aplică aleșilor locali

Numai că, în cursul acestei zile, Ministerul Dezvoltării și Administrației a trimis o circulară prefecților prin care spune că prevederile noului articol 550 din Codul Administrativ nu se vor aplica și pentru consilierii locali și județeni, ci articolul 88 din Legea nr. 161/2003

Acesta prevede că funcțiile de consilier sunt incompatibile doar cu funcţia de primar, prefect/subprefect, calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din judeţul respectiv etc.

„Consilierilor locali şi judeţeni li se aplică normele de la art. 88 din Legea 161/2003 care reglementează expres incompatibilităţile pentru această categorie și nu li se aplică prevederile art. 550 alin. (6) din Codul Administrativ”, se spune în circulară, argumentându-se că „legea specială derogă de la legea generală”, anume actul normativ care se referă strict la incompatibilitățile aleșilor locali reprezintă derogare față de Codul Administrativ.

De asemenea, se mai spune că, în cazul profesorilor sau medicilor care sunt și aleși locali, Codul Administrativ nu-i enumeră în cadrul personalului contractual al statului.

„Precizăm faptul că Agenția Națională de Integritate prin adresa nr. 13.561/25.08.2026 ne-a comunicat acordul asupra precizărilor de mai sus”, se mai spune în informarea trimisă către prefecturi.

Intepretare cu rezerve a ANI

Agenția Națională de Integritate a răspuns, la rândul ei, unei solicitări de clarificare a modului de aplicare a Legii 165/2026, asemănător cu circularea MDALP. „Regimul incompatibilităților aplicabil consilierilor locali și județeni este cel prevăzut de art. 88-93 din Legea nr. 161/2003, сu modificările și completările ulterioare. Astfel, opinăm că dispozițiile art. 550 din Codul administrativ nu sunt aplicabile consilierilor locali și judeţeni”, se spune în răspunsul ANI.

Pe de altă parte, Agenția a avut grijă să precizeze că răspunsul său este doar o interpretare a cadrului legal existent.

„Prezentul răspuns reprezintă punctul de vedere al Agenţiei Naționale de Integritate raportat la situația de fapt descrisă de dumneavoastră și la dispozițiile legale incidente, nu este o interpretare generală și obligatorie a textelor de lege (…) Totodată, precizăm că analiza situațiilor de incompatibilitate a fost realizată din perspectiva calității de consilier local sau județean, în practică putând apărea situaţii diverse, având în vedere că numeroase funcții de natură contractuală au reglementare prin legi speciale incompatibilităţi specifice”, se arată în răspunsul trimis de către președintele ANI, Bogdan Sticlosu, ca urmare a unei solicitări făcute de Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.