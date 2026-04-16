Amenințare directă de la vârful PSD pentru Ilie Bolojan: Dacă nu demisionează, ne retragem miniştrii

Dacă PSD votează în referendumul intern din 20 aprilie că vrea înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de premier, atunci el va primi un termen de 24 sau 72 de ore pentru a demisiona, altfel miniștrii PSD vor fi retrași, a afirmat joi secretarul general al PSD, Claudiu Manda, într-o emisiune la EVZ.

Aproximativ 5.000 de membrii ai PSD votează, pe 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării interne a formațiunii. Claudiu Manda este primul lider PSD care vorbește direct despre retragerea miniștrilor, acest scenariu fiind până acum vehiculat doar pe surse.

Manda: „Ilie Bolojan trebuie să plece”

Claudiu Manda a declarat joi că el va vota pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan și, din discuțiile avute cu lideri regionali, știe doar un om care îl susține pe premier, și anume Constantin Toma, primarul Buzăului.

„Eu zic că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am un vot şi eu, după data de 20, voi vota sigur pentru retragerea sprijinului politic. Rămâne totuşi să vedem ceilalţi colegi ai noştri cum se poziţionează şi rămâne să vedem ce se întâmplă şi după data de 20”, a declarat Manda, citat de news.ro.

El a subliniat că rezultatul referendumului „este cert”, indicând un vot al PSD împotriva premierului.

„După 6 regiuni din 8, am găsit unul singur care este bolojenist, care este şi asumat, Toma, de la Buzău. În rest, n-a fost niciun. Adică, cel puţin împotriva ideii noastre de a ne despărţi de domnul Bolojan, va fi un vot pentru. Acum rămâne să vedem dacă sunt şi altele voturi. Deci, încă o dată, rezultatul e cert”, a mai afirmat el.

Susținerea lui Bolojan, singura întrebare la referendum

Claudiu Manda a subliniat că, cel mai probabil, social-democrații vor primi o singură întrebare la referendumul intern, cea privind susținerea lui Bolojan și se va renunța la cele privind o posibilă trecere în opoziție.

„Nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie, rămânem la guvernare într-o coaliţie. Este o întrebare despre a păstra sau a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare”, spune Manda.

„Noi ne retragem miniştrii din guvern”

Dacă votul va fi pentru retragerea sprijinului premierului, Bolojan va primi un termen pentru a demisiona înainte ca PSD să ia următoarele măsuri.

„Dacă jumătate din cei care te-au susţinut să fii prim-ministru, 45% ca să nu spunem jumătate, vin şi spun că nu mai doresc să mai continui, corect, logic, normal, ca să nu duci ţara într-o criză. (…) Dacă domnia sa nu doreşte, cred că va fi un termen de, nu ştiu, 24, 48 de ore, 72 de ore, pentru că, repet, noi nu vrem să venim aşa, ne-am supărat şi dăm foc la ţară”, a spus secretarul general PSD.

Întrebat ce se întâmplă dacă premierul nu renunţă la funcţie, Manda a răspuns: „Noi ne retragem miniştrii din guvern”.

„În momentul în care domnul Bolojan doreşte să rămână în continuare la guvernare, foarte bine, nu cu noi. Că vrea să rămână 45 de zile, că vrea să rămână printr-un vot pe care să-l obţină de la AUR, că vrea să rămână printr-o manevră, combinaţii cu AUR, gen, nu bagă AUR moţiune, nu votează AUR moţiune, rămâne aşa, provizoriu, este treaba domniei sale şi atunci vorbim de cine ţine şi întreţine şi provoacă criza”, a mai spus Manda.

Consultare în PSD

Consultarea PSD are loc luni, 20 aprilie, de la ora 17.00, la Parlament. Vor fi prezenți fizic aproximativ 200 de membri din conducerea PSD, au declarat surse din partid pentru HotNews. Restul, până la 5000, vor participa prin videoconferință.

Ședința e așteptată să dureze aproximativ două ore. Votul va fi online. Toți membrii PSD vor scana un cod QR, printr-o aplicație pe care social-democrații au început să o folosească în august 2024. Rezultatul e așteptat în jurul orei 19.00, adică atunci când începe segmentul de prime-time.

Potrivit surselor, mai rămâne un singur lucru de stabilit – la ce întrebare vor răspunde membrii consultați. Una dintre variantele luate în calcul la acest moment este „sunteți de acord ca PSD să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”



