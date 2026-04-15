PSD a stabilit cum are loc consultarea privind guvernarea Bolojan. Singurul lucru care rămâne de clarificat

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, susține o conferință de presă la sediul partidului din București, 28 mai 2025. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

PSD a stabilit ora și locul ședinței în cadrul căreia se va decide dacă își mai dorește să continue să guverneze alături de Ilie Bolojan. Consultarea o sa aibă loc la Parlament, însă majoritatea membriilor vor vota online. Rezultatul e așteptat în prime-time. Întrebarea la care trebuie să răspundă ei nu a fost stabilită în forma finală.

Aproximativ 5000 de membrii ai PSD votează, pe 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie.

Consultarea are loc de la ora 17.00, la Parlament. Vor fi prezenți fizic aproximativ 200 de membri din conducerea PSD, spun surse din partid. Restul, până la 5000, vor participa prin videoconferință.

Ședința e așteptată să dureze aproximativ două ore. Votul va fi online. Toți membrii PSD vor scana un cod QR, printr-o aplicație pe care social-democrații au început să o folosească în august 2024, la congresul la care Marcel Ciolacu a fost votat pentru a fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale.

Rezultatul e așteptat în jurul orei 19.00, adică atunci când începe segmentul de prime-time.

Mai rămâne un singur lucru de stabilit – la ce întrebare vor răspunde membrii consultați. Una dintre variantele luate în calcul la acest moment este „sunteți de acord ca PSD să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”.

Ce urmează după consultare

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

„Ceea ce pot să vă spun sigur e că în niciun caz, (n.red. – rezultatul votului de pe 20 aprilie) nu va fi să rămânem în forma actuală”, a declarat Sorin Grindeanu, pe 1 aprilie, după cea de a șasea reuniune regională care precedă consultarea.

Apoi, dacă după retragerea sprijinului politic premierul nu-și va da demisia, unul dintre principalele scenarii luate în calcul de social-democrați este retragerea miniștrilor din Guvern.

Dacă cei 7 social-democrați care fac parte din cabinetul Bolojan se retrag, componența politică a Guvernului se schimbă, situație în care, potrivit legii, premierul trebuie să meargă în fața senatorilor și deputaților pentru a cere un nou vot de încredere în 45 de zile.

Dacă primește votul de încredere, adică dacă Parlamentul confirmă susținerea pentru noua formă a Guvernului, Bolojan rămâne premier. Dar dacă nu întrunește destule voturi cât să păstreze majoritatea, trebuie numit un nou Guvern. Într-o astfel de situație, președintele este obligat să cheme partidele la consultări pentru formarea unui nou Guvern.

Totuși, Constituția nu prevede ce se întâmplă dacă, după cele 45 de zile, premierul nu cere votul de încredere parlamentarilor. Există precedentul Guvernului condus de Emil Boc care a fost demis prin moțiune de cenzură pe 13 octombrie 2009 după ce PSD și-a retras miniștrii.

Un alt scenariu luat în calcul de liderii PSD este să depună o moțiune de cenzură, însă, potrivit informațiilor HotNews, social-democrații ar iniția sau vota o moțiune doar în cazul în care Bolojan nu va merge în Parlament pentru un vot de încredere.

