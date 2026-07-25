Amenințarea dronelor ucrainene a dat peste cap activitatea celui mare retailer online din Rusia și o competiție sportivă majoră

Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, și-a evacuat sâmbătă centrul de logistică din Ekaterinburg, unde și campionatul național de atletism a fost suspendat pentru scurtă vreme. Deciziile au fost luate ca urmare a unei amenințări ucrainene cu drone, potrivit Reuters.

Wildberries a declarat că și-a suspendat temporar operațiunile din centrul de la Ekaterinburg din motive de securitate. Compania a anunțat reluarea activității după aproximativ patru ore.

Tot sâmbătă, dar mai devreme, autoritățile locale emiseseră o alertă de drone pentru regiunea Sverdlosk și spuseseră că a fost respins un atac în zona Ekaterinburgului, al patrulea oraș ca mărime din Rusia. Fragmentele de dronă care au căzut au provocat un incendiu într-o parcare, a scris guvernatorul Denis Pasler pe Telegram.

„Obiectivele economice și de infrastructură nu au fost afectate”, a declarat guvernatorul, îndemnându-i pe localnici să rămână vigilenți, deoarece amenințarea dronelor persistă.

Forțele ucrainene, care au intensificat atacurile cu drone asupra Rusiei în acest an, au atacat depozitele Wildberries în mai multe rânduri. Kievul susține că retailerul gestionează și resurse militare, o afirmație pe care Kremlinul a negat-o.

Alături de rivalii lor mai mici, Wildberries și principalul său competitor, Ozon, vând bunuri și servicii la o valoare echivalentă cu 8,5% din produsul intern brut al Rusiei și au 4 milioane de angajați, reprezentând peste 5% din forța de muncă a țării.

Probleme și pentru campionatul de atletism

Alerta de drone au dat peste cap și penultima zi a campionatului național de atletism din Rusia, care se desfășoară la Ekaterinburg.

Sportivii și spectatorii au fost nevoiți să părăsească stadionul și să se adăpostească, potrivit unui martor Reuters.

„Nu mi s-a întâmplat niciodată acest lucru la competiții, dar în viața de zi cu zi s-a întâmplat. Uneori, chiar și în timpul antrenamentelor, avem sirene și alerte de drone care pornesc. Deci, este o atmosferă normală, ca să spunem așa”, a declarat Anastasia Fedonina, atletă din regiunea sud-vestică Volgograd.