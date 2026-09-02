Amenințarea lui Medvedev după declarația de ieri a lui Zelenski: „Aceștia călătoresc adesea la Kiev cu trenul…”

Dmitri Medvedev, mâna dreaptă a lui președintelui Vladimir Putin în Consiliul de Securitate al Rusiei, a amenințat miercuri cu lovituri asupra unor ținte din Germania și a sugerat atacarea trenurilor cu care merg liderii occidentali la Kiev.

Postarea de pe Telegram a lui Medvedev, fost președinte și premier al Rusiei, a venit după ce Germania a dat vina direct pe Rusia pentru incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig de luna trecută.

Medvedev spune că este „un atac nedovedit” și că „această diversiune inventată reprezintă cea mai ușoară pedeapsă pentru păcatele lor.”

„Ei merită o lovitură directă asupra tuturor fabricilor germane de echipament militar” care furnizează materiale Ucrainei, a scris el pe Telegram

„Și, foarte probabil, și asupra unor alte locuri din Berlin”, a adăugat Medvedev.

„Iar aceștia călătoresc adesea la Kiev cu trenul…”

Acesta a continuat cu o reacție la declarațiile de marți ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat companiile aeriene și asigurătorii că „spațiul aerian rusesc se va închide efectiv”.

Medevedev spune că Putin a calificat deja această amenințare drept o încercare de terorism de stat: „Cu teroriștii nu se poartă negocieri, iar acțiunile lor sunt întâmpinate cu represalii.”

Apoi, înaltul oficial rus a sugerat lovirea trenurilor cu care liderii occidentali merg în vizite la Kiev.

„Orice act de terorism are sponsori. În acest moment, aceștia sunt șefii statelor occidentale, în primul rând cei europeni. Iar aceștia călătoresc adesea la Kiev cu trenul…”, a mai scris Medvedev pe Telegram.