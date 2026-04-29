Amenințarea postată online de Trump: „Gata, nu mai sunt băiat bun”

Donald Trump la Cina Corespondenților, înainte de incidentul armat. Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Donald Trump a postat miercuri o imagine trucată cu el într-o postură războinică și un nou mesaj de avertisment pentru iranieni ca să renunțe la programul lor nuclear.

Președintele american a pus pe rețeaua sa, Truth Social, o imagine generată cu el cu ochelari de soare și o armă de asalt în mână, pe fundalul a numeroase explozii, sugerând probabil lovituri asupra Iranului.

„Gata, nu mai sunt băiat bun”, este titlul de deasupra imaginii.

Postare Donald Trump. Foto: Truth Social

Imaginea este însoțită de un scurt mesaj în care Trump afirmă că „Iranul nu reușește să-și pună ordine în treburi. Nu știu cum să semneze un acord privind programul nuclear“.

„Ar fi bine să-și dea seama repede!”, a adăugat el.

Eforturile de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu par să fie tot în impas miercuri, în condițiile în care Statele Unite s-au arătat sceptice față de o nouă propunere a Teheranului de a debloca strâmtoarea Ormuz, notează AFP.

Potrivit unui articol publicat pe site-ul american Axios – preluat de agenția oficială iraniană Irna – propunerea iraniană vizează redeschiderea strâmtorii și încetarea războiului, urmând ca abia ulterior să se negocieze dosarul nuclear.

Însă acest subiect rămâne unul principal pentru Statele Unite și Israel.

Wall Street Journal a scris miercuri că președintele SUA și-a însărcinat adjuncții să se pregătească pentru un blocaj prelungit contra Iranului, citând oficiali americani.

Donald Trump a indicat, potrivit unor surse, în special în cadrul unei reuniuni de criză luni, că dorește să continue să exercite presiuni asupra economiei iraniene și asupra exporturilor sale de petrol prin blocarea infrastructurii portuare a țării.