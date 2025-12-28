Amenințate cu restricționarea vizelor, două țări africane acceptă să primească imigranți ilegali returnați de Marea Britanie

Secretarul britanic al afacerilor interne, Shabana Mahmood, amenințase Namibia și Angola că le va impune restricții privind vizele, astfel că statele în cauză au căzut de acord să își intensifice eforturile pentru a-și reprimi cetățenii deportați din Regatul Unit, informează duminică PA Media/dpa, potrivit Agerpres.

În noiembrie, Shabana Mahmood a amenințat cu o posibilă oprire a eliberării de vize pentru cetățenii străini din țările ale căror guverne nu își intensifică cooperarea în ceea ce privește îndepărtarea migranților ilegali din Regatul Unit.

Ea a indicat Namibia, Angola și Republica Democrată Congo (RDC) ca fiind primele țări care se confruntă cu o posibilă interdicție, deși numărul de vize emise pentru cele trei state este mic, notează dpa.

„Ne așteptăm ca țările să respecte regulile”

Ministerul de Interne de la Londra le acuză pe aceste țări că au zădărnicit eforturile de a îndepărta mii de migranți ilegali și infractori, că au „procese de returnare inacceptabil de slabe și obstructive”, precum și că refuză să proceseze documentele.

Instituția a anunțat că Angola și Namibia au convenit acum asupra unor noi procese, în cadrul cărora Regatul Unit va putea returna migranții ilegali și infractorii în lunile următoare.

În plus, Londra a revocat procesarea rapidă a vizelor și a oprit tratamentul preferențial al vizelor pentru diplomații și VIP-urile din RDC, ca avertisment, după ce autoritățile din această țară nu au reușit să facă modificări.

Deși de atunci RDC și-a luat câteva angajamente, secretarul britanic al afacerilor interne a amenințat cu posibilitatea unor măsuri suplimentare.

Shabana Mahmood „nu va ezita să meargă mai departe și să interzică vizele către alte țări care refuză să își primească cetățenii înapoi”, a spus o sursă guvernamentală.

„Ne așteptăm ca țările să respecte regulile. Dacă unul dintre cetățenii lor nu are dreptul să fie aici, trebuie să îl primească înapoi”, a declarat Mahmood.

Ea le-a mulțumit Angolei și Namibiei.

„Acum este momentul ca Republica Democrată Congo să facă ceea ce trebuie. Luați-vă cetățenii înapoi sau pierdeți privilegiul de a intra în țara noastră. Acesta este doar începutul măsurilor pe care le iau pentru a ne securiza granița și a accelera expulzarea celor care nu au dreptul să se afle aici”, a mai spus secretarul britanic al afacerilor interne.