Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroport, în Germania

Tot mai mulți părinți din Hamburg aleg să înceapă vacanțele cu câteva zile mai devreme sau să le prelungească, profitând de prețurile mai mici la biletele de avion, notează Der Spiegel. Autoritățile au observat fenomenul și au reacționat cu amenzi usturătoare pentru încălcarea obligației de școlarizare.

În Hamburg, anul școlar s-a încheiat în 24 iulie 2025 și vacanța de vară se termina pe 4 septembrie 2025, când elevii sunt așteptați din nou în bănci.

Doar în 2024, până în prezent, au fost deja date 118 de amenzi contravenționale, deși vacanța de vară se încheie abia la începutul lunii septembrie.

În întregul an 2023, autoritățile din Hamburg au sancționat peste 300 de părinți, în creștere față de anii anteriori, când s-au înregistrat aproximativ 230 de abateri.

Conform unui răspuns oficial dat de Senatul din Hamburg la o interpelare parlamentară, 236 de amenzi au fost emise anul trecut pentru absențe nejustificate ale elevilor. Suma medie a fost de 270 de euro per familie. În primele luni ale lui 2025, 71 de familii au fost deja sancționate.

Vacanțe mai ieftine, dar cu risc

Legea germană permite ca un elev să fie scutit de la ore până la șase săptămâni, însă numai cu motive bine întemeiate și aprobări oficiale.

Pentru zilele de dinaintea sau după vacanță, autoritățile verifică cu atenție cererile părinților și monitorizează strict absențele celor mici.

Profesorii sunt instruiți să acorde o atenție deosebită absențelor care apar în apropierea vacanțelor. Dacă elevul lipsește fără scutire, școala trebuie să sesizeze imediat departamentul juridic, care poate deschide procedura prin care părinții sunt sancționați.

Fenomen național

Însă landul german Hamburg nu e un caz izolat. În Renania de Nord-Westfalia, spre exemplu, cele cinci direcții școlare au deschis anul trecut peste 1.000 de anchete pentru absențe legate de vacanțe prelungite ale elevilor.



Autoritățile germane spun că astfel de încălcări sunt tratate cu severitate, iar amenzile pot ajunge până la 1000 de euro.

În Bavaria, poliția monitorizează în mod special aeroportul din Memmingen, unde mulți părinți aleg să plece înainte de începerea vacanței. În februarie 2024, chiar înainte de vacanța de iarnă, mai mulți copii care ar fi trebuit să fie la școală au fost depistați pe aeroport, deși aveau scutire medicală. Polițiștii au anunțat autoritățile competente pe părinții, care au fost cercetați.

Deși la aeroportul din Hamburg nu există controale speciale pentru respectarea obligativității pentru frecventarea cursurilor școlare de către copii, consideră că verificarea absențelor în clasă este mult mai eficientă.

în Germania, toți copiii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani trebuie să meargă la școală. În unele landuri, școlarizarea profesională obligatorie se aplică până la vârsta de 21 de ani dacă nu se continuă frecventarea unei școli generale.

