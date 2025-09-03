Sari direct la conținut
Amenzi de până la 20.000 lei pregătite pentru cine manifestă ”lipsă de respect” față de funcționarii publici

Ghișeu de Trezorerie, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament ”lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului” din instituții publice va fi considerată contravenție și va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 lei.

